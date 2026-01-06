Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 13:40

Евросоюз уличили в паническом страхе перед «ненасытным» Трампом

El País: реакция ЕС на операцию США в Венесуэле выявила его страх перед Трампом

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Global Look Press
За реакцией Евросоюза на операцию США в Венесуэле стоит страх перед американским президентом Дональдом Трампом, пишет испанская газета El País. Как отметило издание, ЕС вновь оказался вне игры в момент, определяющий расстановку сил на мировой арене.

[Эта ситуация] показывает, что союз панически боится противостоять ненасытному хозяину Белого дома, — говорится в публикации.

В газете обратили внимание на запоздалое и мягкое совместное заявление руководства ЕС и 27 стран-членов, в котором отсутствует критика Вашингтона. По версии издания, внешняя политика Трампа превратила объединение в слабого и робкого второстепенного игрока. Редакция также связала эту позицию со страхом европейских стран окончательно лишиться поддержки США для Украины.

Ранее сообщалось, что у администрации президента США пока нет четкого плана действий в отношении Венесуэлы после похищения ее лидера Николаса Мадуро. По информации источника, Вашингтон будет внимательно следить за развитием событий и принимать меры в случае необходимости.

Евросоюз
США
Венесуэла
атаки
Дональд Трамп
