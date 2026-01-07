Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 18:16

Американский лидер усомнился в надежности НАТО

Трамп поставил под вопрос солидарность НАТО с США

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Американский президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social выразил сомнение в готовности НАТО оказать помощь Соединенным Штатам в случае реальной необходимости. По его словам, скорее всего, Альянса не будет рядом, когда американским войскам действительно понадобится поддержка.

Я сомневаюсь, что НАТО будет с нами, когда нам по-настоящему это понадобится, — отметил глава Белого дома.

Ранее политолог Константин Блохин в интервью ОТР заявил, что в случае выхода Соединенных Штатов из НАТО организация не прекратит существование, но значительно изменится, а роль ведущей силы перейдет от США к Германии, превратив организацию в «четвертый рейх». По его словам, американские элиты, включая часть республиканцев, которые со времен Второй мировой войны вкладывались в развитие Блока, не позволят Трампу реализовать такой сценарий.

Кроме того, политолог-американист Павел Дубравский заявил, что выход Соединенных Штатов из НАТО невозможен из-за отсутствия достаточного числа голосов в конгрессе. По его словам, причиной служит как действующее законодательство, так и стратегические национальные интересы страны.

