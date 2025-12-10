Американист ответил, примет ли Конгресс США законопроект о выходе из НАТО

Выход США из НАТО невозможен из-за отсутствия необходимого числа голосов в конгрессе, заявил NEWS.ru политолог-американист Павел Дубравский. По его словам, причиной является как существующий закон, так и стратегические интересы страны.

Выход Соединенных Штатов из НАТО точно невозможен при нынешнем составе Конгресса США. Во-первых, есть закон, запрещающий президенту сделать это в одиночку. Во-вторых, не хватит голосов для такого решения. В-третьих, в Стратегии национальной безопасности США отражена необходимость НАТО и сохранения членства в Альянсе, — пояснил Дубравский.

Ранее американский конгрессмен-республиканец Томас Масси представил законопроект о выходе США из НАТО. Там указано, что членство Соединенных Штатов в Альянсе больше не соответствует интересам национальной безопасности страны. Конгрессмен охарактеризовал объединение как «пережиток холодной войны».

Американист Малек Дудаков ранее заявил, что полный выход Соединенных Штатов из НАТО представляет собой радикальный сценарий. По его мнению, глава Белого дома Дональд Трамп недоволен темпами развития Альянса и его недостаточными военными расходами.