30 декабря 2025 в 19:59

Вучич рассказал о мерах, «чтобы 1999 год никогда не повторился»

Вучич: Сербия создает мощную армию и не допустит повторения событий 1999 года

Александр Вучич Александр Вучич Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Сербия обладает самой сильной армией за всю историю своего существования и готова дать жесткий отпор любой возможной агрессии, заявил президент страны Александр Вучич на итоговой пресс-конференции. В своей речи сербский лидер прямо сослался на бомбардировки НАТО 1999 года. Трансляцию вел телеканал РТС.

У нас есть опытные специалисты, чтобы 1999 год никогда не повторился. Каждый, кто подумает о нападении на Сербию, много раз должен обдумать это. Наша армия сильнее, чем когда-либо, — сказал он.

Вучич также сообщил о подписании «миллиардных контрактов» на перевооружение. Особое внимание, по его словам, уделяется созданию собственной многоуровневой системы ПВО в ближайшие три года, что сделает Сербию одной из самых защищенных стран Европы.

Агрессия НАТО против Союзной Республики Югославия началась 24 марта 1999 года и длилась 78 дней. Альянс начал операцию «Союзническая сила» под предлогом предотвращения гуманитарной катастрофы в Косово. За время кампании авиация НАТО совершила около 38 тыс. боевых вылетов. По данным Сербии, в результате бомбардировок погибли от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек, еще около 10 тыс. получили ранения.

Одним из самых тяжелых долгосрочных последствий стало применение снарядов с обедненным ураном. На территорию Сербии было сброшено 15 тонн такого вещества. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе.

Ранее Вучич заявил, что Сербия будет занимать свою собственную, независимую сторону в возможном конфликте между Россией и Европой. По его словам, Белград будет стремиться к миру и не станет участвовать в боевых действиях.

