Вучич раскрыл, чью сторону займет Сербия в конфликте России и Европы Вучич: Сербия будет на своей стороне в возможном конфликте России и Европы

Сербия будет занимать свою собственную независимую сторону в возможном конфликте между Россией и Европой, заявил президент страны Александр Вучич в интервью РТС. По его словам, Белград будет стремиться к миру и не станет участвовать в боевых действиях.

Мы на пороге большого конфликта и некоторые спрашивают: Сербия на русской или на европейской стороне? Мы на своей стороне, насколько бы это кому-то не нравилось. Мы потеряли почти 29% населения в Первой мировой войне. Мы не будем воевать, но будем укреплять армию, — отметил Вучич.

Президент отметил, что власти закупают большое количество вооружений, чтобы сербы чувствовали себя спокойно, зная о наличии соответствующих систем для сдерживания. Он подчеркнул, что его цель заключается в сохранении мира и развитии экономики.