В Венесуэле назвали единственного законного президента страны

Венесуэла подтвердила свою официальную позицию в отношении статуса главы государства. Исполнительный вице-президент страны Делси Родригес в ходе эфира на Telesur публично заявила, что Николас Мадуро является единственным законным лидером республики.

Это заявление прозвучало в контексте текущего политического кризиса и действий иностранных государств. Власти Венесуэлы настаивают на незамедлительном освобождении Мадуро и его супруги, также занимающей высокий государственный пост.

В этой стране есть только один президент, которого зовут Николас Мадуро Морос, — заявила Родригес.

Позиция Каракаса остается неизменной даже после преступных действий США, обратила внимание политик. Она направлена на защиту суверенитета страны и ее конституционного строя.

Ранее президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В своем заявлении она назвала военную агрессию и похищение президента республики Мадуро с супругой варварской акцией.

Также представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что информация о нахождении вице-президента Венесуэлы Родригес в России не соответствует действительности. Согласно конституции в отсутствие главы государства власть в стране временно должна перейти к Родригес.