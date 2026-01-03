«Варварская акция»: в Гондурасе осудили похищение США Мадуро

Президент Гондураса Сиомара Кастро выступила с резким осуждением действий США в отношении Венесуэлы. В заявлении, опубликованном в социальной сети Х, она назвала военную агрессию и похищение президента республики Николаса Мадуро с супругой варварской акцией.

Кастро заявила, что эти действия являются посягательством на суверенитет народов Латинской Америки и Карибского бассейна и грубо нарушают нормы международного права. Она выразила солидарность с народом Венесуэлы, а также с самим Мадуро и его женой.

Военная агрессия Соединенных Штатов против народа Венесуэлы […] является посягательством на суверенитет и независимость народов Латинской Америки и Карибского бассейна, а также полным игнорированием и моральным поражением Устава Организации Объединенных Наций и норм международного права. Мы осуждаем эту варварскую акцию и выражаем солидарность с храбрым народом Венесуэлы, — указала политик.

В своем обращении Кастро также напомнила, что Гондурас сам в прошлом, по ее мнению, стал жертвой вмешательства со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Это произошло во время национальных выборов.

Ранее главы внешнеполитических министерств России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков в ходе телефонного разговора выступили с совместным требованием. Они призвали немедленно освободить президента Венесуэлы и восстановить его полномочия.