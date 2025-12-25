Новый год — 2026
Насри победил Насралла с помощью Трампа

Президентом Гондураса стал Насри Асфуру

Насри Асфура Насри Асфура Фото: Camilo Freedman/dpa/Global Look Press
Национальный избирательный совет Гондураса официально объявил победителем президентских выборов Насри Асфуру, сообщает Fox News. Итоги голосования в стране объявили лишь спустя несколько недель после выборов.

Результат подсчета голосов, в котором Асфура одержала победу над кандидатом от Либеральной партии Сальвадором Насраллой с результатом 40,3% против 39,5%, был получен после того, как процесс подсчета голосов был задержан на несколько дней из-за технических неполадок и заявлений других кандидатов о фальсификации результатов, — говорится в публикации.

Разрыв между кандидатами оказался минимальным. Примерно 15% протоколов, охватывавших сотни тысяч бюллетеней, пришлось проверять вручную, чтобы точно установить победителя.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Асфура — единственный сторонник свободы в Гондурасе. Он открыто агитировал за него и даже намекал на возможное прекращение финансовой помощи стране в случае его поражения.

Ранее Трамп заявлял, что Гондурасу может грозить «адская расплата», если местная избирательная комиссия не доведет до конца прерванную процедуру подсчета голосов. Глава Белого дома добавил, что демократия должна победить.

