Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране

Гондурасу может грозить «адская расплата», если местная избирательная комиссия не доведет до конца прерванную процедуру подсчета голосов, отданных в ходе президентских выборов, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. Он добавил, что демократия должна победить.

Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата, — написал глава государства.

Ранее американский президент ввел ограничения на полеты воздушных судов над территорией Венесуэлы. Этот шаг стал ответом на то, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть государство до установленного срока 29 ноября. По информации источников, Мадуро выдвигал условия для своего отъезда, включая полную амнистию для себя и членов своей семьи. Он также настаивал на отмене международных санкций в отношении более 100 высокопоставленных венесуэльских чиновников.

До этого Трамп заявил о высоких шансах на успех мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он высказал это мнение после переговоров между американской и украинской сторонами, которые состоялись во Флориде. Трамп подчеркнул, что в ходе диалога делегации смогли достичь конструктива.