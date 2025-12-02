День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 декабря 2025 в 08:49

Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране

Трамп пообещал, что Гондурас будет ждать адская расплата из-за выборов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Читайте нас в Дзен

Гондурасу может грозить «адская расплата», если местная избирательная комиссия не доведет до конца прерванную процедуру подсчета голосов, отданных в ходе президентских выборов, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в Truth Social. Он добавил, что демократия должна победить.

Похоже, что Гондурас пытается изменить результат президентских выборов. Если это так, им грозит адская расплата, — написал глава государства.

Ранее американский президент ввел ограничения на полеты воздушных судов над территорией Венесуэлы. Этот шаг стал ответом на то, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро отказался покинуть государство до установленного срока 29 ноября. По информации источников, Мадуро выдвигал условия для своего отъезда, включая полную амнистию для себя и членов своей семьи. Он также настаивал на отмене международных санкций в отношении более 100 высокопоставленных венесуэльских чиновников.

До этого Трамп заявил о высоких шансах на успех мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он высказал это мнение после переговоров между американской и украинской сторонами, которые состоялись во Флориде. Трамп подчеркнул, что в ходе диалога делегации смогли достичь конструктива.

Гондурас
США
Дональд Трамп
выборы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы рассмотрит крупнейшее дело о взятках в МВД
Адвокат объяснил, почему нельзя оплачивать взятый мошенниками кредит
Посещение Путиным военного штаба 30 ноября попало в кадр
На Украине озвучили правду о должности главы президента офиса Зеленского
«Перламутровые узелки»: названы симптомы заразного кожного заболевания
«Черные копатели» Амурской области добыли уголь на десятки миллионов рублей
Трамп пообещал устроить «адскую расплату» одной стране
Названа причина, по которой Путин и Трамп еще не договорились по Украине
Европа закачала рекордные объемы газа перед зимой
«Не ждите»: молодая невеста Лепса об отмене свадьбы
Российский хоккеист поучаствовал сразу в двух драках в одном матче НХЛ
Депутат предложил запретить любую деятельность Вайкуле в России
ВС России ликвидировали украинскую ДРГ, пытавшуюся заминировать лес
Олимпийский чемпион назвал размер призовых на Кубке России по биатлону
ВС РФ освободили Красноармейск и Волчанск: новости СВО на утро 2 декабря
Цены на алкоголь к Новому году: когда подорожает, как отличить подделку
Audi внезапно зарегистрировала новые товарные знаки в России
ФНС закрыла благотворительный фонд, связанный с Долиной
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 декабря: инфографика
Атака ВСУ привела к пожару на объектах ТЭК в российском регионе
Дальше
Самое популярное
На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная
Общество

Картошку теперь не жарю в тонне масла: готовлю картофельный гратен «Дофинуа» — французская запеканка. Сливочная, ароматная и всегда удачная

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне
Общество

Забудьте об эклерах! Моя новая любовь — торт «Парижское утро»: кофейные коржи, фундук и крем на основе маскарпоне

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.