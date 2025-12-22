Лурье похоронила Долину — или нет: что может спасти народную артистку

Первый сольный концерт Ларисы Долиной в 2026 году, который должен был состояться 4 января в Туле, отменили. История с квартирой нанесла огромный удар по репутации артистки. Сможет ли Долина развернуть отношение общества к себе в лучшую сторону или кейс с Полиной Лурье уже похоронил ее карьеру — в материале NEWS.ru.

Что сейчас происходит с выступлениями Долиной

Концерт певицы Ларисы Долиной в Туле, который должен был состояться 4 января 2026 года, отменен. Организаторы продали 344 билета из 724 и отказались от проведения мероприятия из-за ажиотажа вокруг имени артистки. На ближайшее выступление певицы в ресторане Petter также не распродано больше половины билетов, но оно пока не вычеркнуто из афиши. 25 февраля у Долиной запланирован большой концерт «Юбилей в кругу друзей» в БКЗ «Октябрьский» в Петербурге. Бо́льшая часть билетов в продаже, их можно купить на любое место по цене от 2200 до 12 тысяч рублей.

Telegram-канал Baza сообщал об отмене у Долиной 14 новогодних выступлений: четырех концертов в Дубае и 10 заказников в России, но директор артистки Сергей Пудовкин опроверг NEWS.ru эти новости. По его словам, у Долиной никогда не было такого количества выступлений. Он не подтвердил изменения в графике и стоимости концертов артистки.

Лариса Долина Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

«Изменений ни в графике, ни в ценовом формате (выступлений артистки на закрытых мероприятиях. — NEWS.ru) ни в сторону увеличения, ни в сторону уменьшения не было, нет и не будет. Мы не снижали, но и не повышали цены», — сказал NEWS.ru Пудовкин.

Сцену с поющей песню Инстасамки «За деньги — да» Долиной не стали вырезать из комедии ТНТ «Невероятные приключения Шурика». Продюсеры объяснили это тем, что фильм снимался задолго до скандала и выбор песни — исключительно совпадение.

В то же время стало известно, что Долину убрали из списка артистов, которые должны выступить на концерте, посвященном 90-летию Людмилы Гурченко. Организаторы объяснили это изменением даты проведения мероприятия, однако имя Долиной — единственное исчезнувшее из списка звезд после корректировки.

«Похоронить ее окончательно невозможно»

Продюсер, экс-директор Филиппа Киркорова Леонид Дзюник предположил, что историю с квартирой будут помнить очень долго, она будет тянуться за ней как шлейф, не исключено, что для Долиной это конец ее карьеры певицы.

«В YouTube блогеры продолжают выкладывать какую-то информацию о ней. Я посмотрел, полистал, сколько в отношении Ларисы Долиной наговорено, сказано, раскопано, и боюсь, что шлейф за ней будет тянуться долго. Как минимум три — пять лет, а может быть, и больше», — сказал Дзюник.

Продюсер предположил, что пиарщики Долиной будут делать попытки «отбелить» ее, восстановить репутацию, но это довольно сложная задача, учитывая имидж и непростой характер исполнительницы хита «Погода в доме».

Лариса Долина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Конечно, ее пиарщики будут работать в этом направлении, предпринимать какие-то действия, но то, как она общается с людьми, с журналистами... Я знаком с ней 1993-го года, когда она приезжала в офис нашего банка, тогда она была более мягкая. Потом мы пересекались на концертах и в аэропорту, и могу сказать, что она ведет себя если и не как королева, то как статс-дама», — сказал Дзюник.

Продюсер предположил, что самое лучшее для Долиной сейчас — уйти со сцены, хотя в ее возрасте она, скорее всего, уже не вернется к карьере. Он подчеркнул, что никакие обстоятельства не могут лишить певицу ее былых заслуг.

«Мы не перестанем смотреть фильм „Мы из джаза“, в котором она снялась. Не перестанем смотреть фильм „Чародеи“, где она поет песню „Три белых коня“. Лучше ее никто эту песню на сегодня не спел. Долина все равно остается талантливой, великой певицей. Похоронить ее окончательно будет невозможно», — отметил Дзюник.

«С людьми нужно объясняться»

Продюсер Иосиф Пригожин предложил Долиной объясниться с обществом, как это делают другие артисты — с помощью своих социальных сетей. По его словам, ее интервью в программе «Пусть говорят» не дало ожидаемого результата.

«Молчанка никогда до добра не доводит. Поход к Борисову на Первом канале ничего не дал, потому что сама конструкция разговора неправильная. У нее есть свои соцсети. С людьми нужно разговаривать, как это делает Лолита, как это делает Слава. Нужно объясняться, рассказывать подробности, детали», — подчеркнул Пригожин.

Специальный выпуск программы «Пусть говорят» с певицей Ларисой Долиной Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Продюсер сказал, что не может прогнозировать влияние кейса Долиной на карьеру артистки. Но он отметил, что какие-то ситуации могут иметь отклик и в 5, и в 10 лет, а у Долиной этого времени просто нет.

Продюсер Павел Рудченко предложил Долиной заняться благотворительностью и тем самым показать зрителям, что ее деятельность не сводится исключительно к личной выгоде.

«Она должна всецело благодарить аудиторию и показать, что без нее она не существует, что работает для публики. Поэтому ей необходимы определенные репутационные мероприятия, ряд шагов, возможно, устроить благотворительные мероприятия или акции. Но самое главное — работать не ради денег, потому как она показала черты своего характера и финансовый интерес. Зритель обратил внимание именно на это», — поделился Рудченко.

«Под злой маской кроется ранимый человек»

Продюсер, концертный директор Сергей Лавров предложил, что время восстановления репутации Долиной зависит от стратегии, выбранной ее помощниками. Он подчеркнул, что директор Долиной Сергей Пудовкин — очень опытный в шоу-бизнесе специалист, он продвигал и реанимировал карьеру Витаса, работал с Тамарой Гвердцители, вывел ее в звезды первого эшелона.

Сергей Пудовкин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Сроки этого хейта будут зависеть от правильно преподнесенной информации народу. У нас народ очень сострадательный. Если сейчас показать, как Лариса Александровна, бедная, выезжает из этой квартиры, плачет, показать дом, куда она переехала, работала всю жизнь и осталась без денег, у разбитого корыта, то отношение к ней изменится», — сказал Лавров.

Он посоветовал команде Долиной сначала снять небольшой фильм о том, как она начинала работать, снималась и пела в кино, много гастролировала по всей стране, ее заслугах.

«Ведь никто не понимает, насколько адская бывает гастрольная жизнь. Когда ты с самолета приезжаешь куда-нибудь во Владивосток, тебе нужно встроиться в это время, пойти на сцену и работать. Никто не спрашивает: спит ли у тебя голос, не спит, перестроился ли ты, болеешь ли. Она не газовую или нефтяную скважину открыла и использовала, эти деньги Долина заработала своим горбом», — сказал Лавров.

Продюсер отметил, что певицу важно показать как человека, как личность. По его словам, жесткость и категоричность Ларисы Александровны — это маска, за которой кроется уязвимая женщина.

«Я Долину очень хорошо знаю, много работал с ней, провел десятки концертов. Вот на нее смотришь: вроде бы такая злая маска, а на самом деле под этой злой маской кроется очень добрый, ранимый человек. Помню, когда она расставалась с мужем Ильей Спицыным: одна неправильная эсэмэска от него — и она реально плакала в своей гримерке», — отметил Лавров.

Лариса Долина и Илья Спицын Фото: Photographers/legion-media.com

Продюсер предположил, что если окружение артистки сделает все правильно, «реабилитирует» ее в глазах общества, то уже в 2026 году Долина сможет поехать в гастрольный тур и собирать большие залы. По его словам, и черный пиар можно использовать на пользу дела.

«У нас самый лучший пиар — это черный пиар. У Долиной был огромный черный пиар, ее имя, мне кажется, только ленивый не использовал», — отметил продюсер.

Лавров подчеркнул, что в российском шоу-бизнесе артисты выходили из самых сложных, казалось бы, тупиковых ситуаций. Киркоров преодолел хейт после истории с розовой кофточкой, певица Максим — слухи об алкогольной зависимости, значит, и у Долиной после скандала с Полиной Лурье есть шансы сохранить свое «место под солнцем» на эстраде.

Что сказал эксперт по управлению репутацией

Никита Прохоров, cовладелец и исполнительный директор агентства по управлению репутацией Sidorin Lab, в разговоре c NEWS.ru отметил, что истории с дорогим имуществом и недвижимостью всегда отражаются на репутации сильнее обычных скандалов, поскольку здесь затрагивается тема денег и справедливости — триггерная зона для любой аудитории.

«Но даже с учетом резонанса я не вижу оснований говорить о конце карьеры Ларисы Долиной. Она слишком долго удерживает статус легенды, чтобы одно информационное событие смогло обнулить десятилетия присутствия в шоу-бизнесе», — заявил Прохоров.

Лариса Долина выступает на концерте «Песня года — 2025» Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости

По словам эксперта, срок восстановления репутации зависит от того, как будет выстроена коммуникация. «Если артист и ее команда займут пассивную позицию, то история будет жить собственной жизнью в медиа еще два-три года; если же перейти к активному управлению ситуацией, то восприятие в обществе начнет меняться уже через несколько месяцев», — отметил Прохоров.

Он посоветовал Долиной говорить «живыми словами», использовать инструменты управления репутацией в Сети и самостоятельно распространять новости о себе, например подсвечивать участие в благотворительных проектах.

«Самое главное, на мой взгляд, — это перестройка позиционирования с жертвы на активного человека, который хочет решить проблему. Когда человек показывает, что способен к диалогу, эмпатии и поиску справедливого решения, общество переключается с обвинения на понимание. Живые человеческие эмоции всегда работают лучше любых формальных выступлений и пресс-конференций», — резюмировал Прохоров.

