«Елки-12». Чем фильм похож на «Слово пацана» и «Москва слезам не верит»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера долгоиграющей новогодней франшизы «Елки-12». Этот киноальманах стал в России символом Нового года и частью семейного досуга. «Елки-12» снимались под чутким руководством Жоры Крыжовникова, который выступил сценаристом и продюсером проекта. Какими получились новые «Елки», при чем здесь «Слово пацана» и «Москва слезам не верит» — в материале NEWS.ru.

Какая новелла легла в основу фильма «Елки-12»

У «Елок-12» четыре режиссера: Ольга Долматовская, Андрей Силкин, Борис Дергачев (он еще и актер) и Юрий Коробейников. В этом отличительная особенность франшизы: это киноальманах, на этот раз из четырех частей, и над каждой из них работал свой постановщик.

«У каждого была своя новелла — это киноальманах. Поэтому в каждой истории есть свой стиль, у каждого режиссера. В этом и есть особенность „Елок“ — в том, что они разные, но объединены одной темой», — поделилась с NEWS.ru на премьере фильма актриса Ирина Медведева, исполнившая одну из главных ролей.

Идея у «Елок-12» все та же: все люди на земле в Новый год хотят одного — любви и счастья, и в праздник это простое человеческое чудо случается. В основе новых «Елок» история маленького Вани, чьи родители (Юлия Топольницкая и Дмитрий Журавлев) хотят развестись. Мальчик же этого категорически не принимает и едет самостоятельно в Великий Устюг просить Деда Мороза, чтобы в качестве подарка он помирил маму и папу.

Кадр из фильма «Елки-12» Фото: «НМГ Кинопрокат»

Как Нагиев и Картункова спасли «Елки-12»

Герой второй новеллы — бывший сотрудник МЧС дядя Юра (Дмитрий Нагиев), который уже появлялся в предыдущих «Елках» и очень похож на прапорщика Задова, только доброго. Он одинок и мечтает о личном счастье. В день встречи выпускников школы на горизонте появляется любовь его молодости (Ирина Медведева), и дядя Юра готов на все, чтобы не упустить девушку. Эта история получилась самой сильной, развернутой, поклонникам Нагиева она точно понравится.

Тем, кто любит Андрея Рожкова и Ольгу Картункову, тоже не стоит пропускать «Елки-12». У них одна история на двоих и прекрасный тандем. Лесничий (Картункова) застает в вверенном ей лесу мужчину (Рожков), ворующего елку, и готова его покарать, но происходят обстоятельства непреодолимой силы.

Кадр из фильма «Елки-12» Фото: «НМГ Кинопрокат»

Почему в «Елках-12» ощущение дежавю

Симпатичная девушка (Тина Стойилкович) работает администратором в отеле в Сочи. Она влюблена в инструктора по катанию на сноуборде (Константин Белошапка) и наконец решает с ним познакомиться. Но прекрасный принц в костюме горнолыжника влюблен в бывшую пассию, уверенную в себе, красивую девушку (Мария Камова), которая уже нашла себе богатого партнера (Андрей Максимов).

В четвертой истории парень из Бугульмы Дамир (Рузиль Минекаев) пытается купить для беременной жены дорогого омара, но это не так просто, когда нет денег. Кажется, Рузилю было проще всех: он сыграл самого себя в прошлом, до того как стал известен.

Кадр из фильма «Елки-12» Фото: «НМГ Кинопрокат»

При просмотре «Елок-12» сложно отделаться от ощущения дежавю: как будто все это уже не один раз видел. Топольницкая, Камова и Стойилович играли у Крыжовникова в сериале «Москва слезам не верит», который не так давно вышел. Андрей Максимов и Рузиль Минекаев снимались в «Слове пацана». Танцы Стойилович и Белошапки очень напоминают сцены из проекта «Москва слезам не верит». И с одной стороны, это понятно: Крыжовникову проще работать с теми, кого он знает, и с жанром комедии он на «ты». С другой — ни о какой новизне и удивлении говорить, конечно, не стоит.

«Судя по тому, что вы пришли на „Елки-12“, с зарубежным контентом в наших кинотеатрах совсем жопа. Снявшись единожды в „Елках“, ты подписываешь контракт с дьяволом. Я благодарю свою алчность, иначе сегодня вам не на кого бы было любоваться. Благодарю продюсерский комплекс за возможность заработать на лекарства», — признался на премьере «дядя Юра» Нагиев.

Читайте также:

Шутки о Долиной и лимонад вместо игристого: как снимали новогодний «Аншлаг»

«Довести до инфаркта — это не подвиг»: топ-7 звезд, защитивших Долину

«Произошла беда»: почему Долину обругали после шоу, в каком она состоянии