13 декабря 2025 в 18:24

«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года

Картункова предпочитает встречать Новый год в пижаме под «Иронию судьбы»

Ольга Картункова Ольга Картункова Фото: Сергей Булкин/ТАСС
Свое идеальное празднование новогодней ночи актриса Ольга Картункова видит с семьей на даче, под фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» и в пижаме. Также во время блиц-опроса на премьере фильма «Елки-12» она призналась, что любит зажигать в этот праздник до самого утра, передает корреспондент NEWS.ru.

С семьей на даче, «Ирония судьбы» и праздновать до самого утра, — заявила артистка.

До этого певица Любовь Успенская рассказала, что планирует встретить Новый год в домашней обстановке со своей дочерью. По словам артистки, это ее любимый праздник. Певица отметила, что с детства полюбила праздновать Новый год. Однако, по ее словам, с каждым годом волшебства становится все меньше и меньше.

Ранее участники группы «Вирус!» заявили, что решили не давать концерты 31 декабря и отметить праздник дома с семьями. Артисты Ольга Лаки и Юрий Ступник поделились, что планируют традиционно наряжать елку и смотреть «Иронию судьбы».

Тем временем стало известно, что члены экипажей судов, находящихся в определенной точке Тихого океана, станут последними людьми на Земле, которые встретят наступающий 2026 год. Через Тихий океан проходит самый западный часовой пояс планеты (UTC-12).

«Зажигать до утра»: Картункова о праздновании Нового года
