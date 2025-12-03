Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год

Певица Успенская рассказала, что проведет Новый год с близкими

Певица Любовь Успенская рассказала, что планирует встретить Новый год в домашней обстановке со своей дочерью, сообщает Общественная Служба Новостей. По словам артистки, это ее любимый праздник.

Мой ребенок — самое главное для меня. Перед Новым годом у меня будет много выступлений, но сам праздник я проведу дома с родными. Уже во второй половине декабря я наряжаю елку, украшаю дом, чтобы создать праздничное настроение, потому что в последние годы все сложнее создавать это самое настроение, — рассказала Успенская.

Певица отметила, что с детства полюбила праздновать Новый год. Однако, по ее словам, с каждым годом волшебства становится все меньше и меньше.

Ранее участники группы «Вирус!» заявили, что решили не давать концерты 31 декабря и отметить праздник дома с семьями. Артисты Ольга Лаки и Юрий Ступник поделились, что планируют традиционно наряжать елку и смотреть «Иронию судьбы».

