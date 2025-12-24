Экстремальные морозы пришли в Якутию В Оймяконском районе Якутии столбики термометров опустились до −59 градусов

Рекордно низкая температура −59 градусов была зарегистрирована утром 24 декабря на метеостанции Делянкир в Оймяконском районе Якутии, сообщили в Якутском УГМС. Вечером 24 декабря там зафиксировали −58 градусов. В Якутске температура воздуха составляет −45 градусов.

Пункты наблюдений ФГБУ «Якутское УГМС», зарегистрировавшие температуру воздуха −45 градусов и ниже, 24 декабря 2025 года в 09:00 (03:00 мск): <…> −59 градусов — Делянкир, — говорится в сообщении.

Тем временем главный специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что Москву ожидает резкое снижение атмосферного давления. По его словам, в среду, 24 декабря, давление в столице составит 758 мм рт. ст., что на 10–12 единиц выше нормы. Завтра столбики барометров резко упадут.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что на 99% территории России образовался снежный покров. Высота снежного покрова в Москве составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см.

Ранее стало известно, что в подмосковном Хотьково на реке Воре замерзают два лебедя — белоснежная взрослая птица и серый подросток. Молодой лебедь вылупился позже срока, поэтому не успел окрепнуть для долгого перелета на юг. Мать осталась зимовать вместе с ним.