Синоптик Тишковец: снег накрыл 99% территории России

На 99% территории России образовался снежный покров, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Высота снежного покрова в Москве составляет 2 см, в Московской области — от 1 до 8 см.

99% территории России находится под снежным покровом, — написал синоптик.

Ранее Тишковец сообщил, что в Московском регионе прошла самая морозная ночь с начала зимы. Он отметил, что местами столбики термометров опускались ниже минус 20 градусов. Утром 24 декабря на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура минус 16,4 градуса. В некоторых районах Подмосковья подморозило до 23,7 градуса. Тишковец добавил, что в Московском регионе из-за влияния антициклона малооблачно, без осадков. Скорость ветра составляет 3 м/с, влажность — 84%.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха перекрыли из-за метели. Также приостановлено движение межмуниципальных автобусов по маршрутам Оха — Ноглики и Ноглики — Поронайск.

До этого почти 150 человек эвакуировали с заснеженной трассы в Саратовской области. В спасательной операции была задействована специальная техника, включая гусеничный вездеход. Людей, эвакуированных вблизи села Безымянного, отправили в пункт временного размещения в Титоренко.