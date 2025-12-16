На Сахалине перекрыли участок федеральной трассы

Участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха перекрыли из-за метели, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалина в своем Telegram-канале. Ограничения коснулись всех видов транспорта. В ведомстве отметили, что приостановлено, в частности, движение межмуниципальных автобусов по маршрутам Оха — Ноглики и Ноглики — Поронайск.

С 18:00 (10:00 мск. — NEWS.ru) ограничено движение всех видов транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Сахалинскую область обрушился мощный циклон, из-за которого на Южных Курилах произошли массовые отключения электроэнергии и повреждения жилых домов. Сила ветра достигала 38 метров в секунду. Все аварийно-восстановительные работы были приостановлены до улучшения погодных условий.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении мощного циклона к ряду регионов Дальнего Востока. Он отмечал, что на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидались сильные метели и ураганный ветер.