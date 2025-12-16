Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 16:07

На Сахалине перекрыли участок федеральной трассы

Участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха перекрыли из-за метели

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Участок федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха перекрыли из-за метели, сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалина в своем Telegram-канале. Ограничения коснулись всех видов транспорта. В ведомстве отметили, что приостановлено, в частности, движение межмуниципальных автобусов по маршрутам Оха — Ноглики и Ноглики — Поронайск.

С 18:00 (10:00 мск. — NEWS.ru) ограничено движение всех видов транспорта на участке автодороги Южно-Сахалинск — Оха, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что на Сахалинскую область обрушился мощный циклон, из-за которого на Южных Курилах произошли массовые отключения электроэнергии и повреждения жилых домов. Сила ветра достигала 38 метров в секунду. Все аварийно-восстановительные работы были приостановлены до улучшения погодных условий.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о приближении мощного циклона к ряду регионов Дальнего Востока. Он отмечал, что на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидались сильные метели и ураганный ветер.

Россия
Сахалин
трассы
закрытия
метели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские бомбардировщики рассекли воздушное пространство над Черным морем
Один телефонный звонок мог сорвать сделку с квартирой Долиной
В офисе охранявшей школу в Одинцове фирмы проходят обыски
Москалькова раскрыла, почему пятеро человек не смогли вернуться на Украину
Стало известно, обжалует ли защита приговоров Аглае Тарасовой
Более 10 россиян вернулись с Украины, чтобы воссоединиться с семьями
Конфликт с соседкой, наркотики, поддержка СВО, кража: как живет Бочкарева
Нутрициолог назвала блюда, которые не стоит совмещать за новогодним столом
«Продай почку, отдай кредит»: в России предложили запретить микрозаймы
Директор Долиной объяснил, почему она не явилась в Верховный суд
Москвичам пообещали новый этап потепления
Военкор рассказал о позиции России по территориальным уступкам
Очередную группу иностранных наемников похоронили под Купянском: детали
Как цифровизация меняет закупку топлива для малого и среднего бизнеса
Адвокат Долиной раскрыла результаты экспертиз
Психолог рассказала, как не грустить из-за идеальной картинки в соцсетях
Лурье заявила, что не будет комментировать дело Долиной из-за внимания
Прокурор оценил отказ Лурье в денежной компенсации
От цифровой модели к реальному дому: как ТИМ повышает качество жилья
Появились новые данные о состоянии больного раком Алдонина
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.