06 января 2026 в 11:18

Россиянину разрезало голову на горнолыжном курорте

SHOT: туристу без шлема порезали голову лыжей на курорте Сахалина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Турист получил порез головы металлическим лезвием лыжи, катаясь без защитного шлема на горнолыжном курорте Сахалина, сообщает Telegram-канал SHOT. Мужчину с кровотечением доставили в медпункт, где ему оказали первую помощь.

Инцидент произошел во время спуска, когда лыжник столкнулся со своим другом. В настоящее время жизни мужчины ничего не угрожает. Сам пострадавший пообещал больше не выезжать на трассу без защитного шлема.

Ранее стало известно, что в результате пожара на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана погибли около 40 человек. Минимум 100 получили травмы. Возгорание началось в баре Constellation в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов неизвестного происхождения.

До этого сообщалось, что пятилетний мальчик погиб на горнолыжном курорте в Японии, после того как его зажало в механизме движущейся дорожки-подъемника. Трагедия произошла на острове Хоккайдо во время семейного отдыха. Предохранительная система устройства, которое должно было остановиться автоматически, не сработала.

