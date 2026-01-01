Новый год — 2026
Раскрыто число жертв взрыва на популярном горнолыжном курорте

Le Nouvelliste: при взрыве на швейцарском горнолыжном курорте погибли 40 человек

Около 40 человек погибли в результате взрыва на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, сообщает газета Le Nouvelliste. По данным издания, также минимум 100 человек получили травмы.

По нашим данным, погибли около 40 человек, по меньшей мере 100 получили ранения, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что возгорание началось в баре Constellation в новогоднюю ночь после одного или нескольких взрывов неизвестного происхождения. На месте происшествия работали. спасательные службы с привлечением вертолетов компании Air-Glaciers и многочисленных машин скорой помощи.

До этого в Санкт-Петербурге произошел пожар в двухэтажном доме № 118 на Октябрьской набережной. По предварительной информации, жильцы при эвакуации выпрыгивали из окон, спасаясь от пламени, пострадавших в результате этого происшествия нет.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МЧС сообщила, что четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в жилом доме на Камчатке, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. По информации ведомства, в сгоревшей квартире было два очага возгорания — в коридоре и в детской.

