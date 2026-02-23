Зимняя Олимпиада — 2026
23 февраля 2026 в 08:04

«Культ Зеленского»: Западу припомнили прут в глазу русского медведя

Политик Кеппель: действия стран Запада в отношении Украины оказались глупостью

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press
Страны Запада несут ответственность за разжигание конфликта на Украине и за нежелание его заканчивать, заявил бывший член Национального совета Швейцарии Роджер Кеппель на YouTube-канале издания Die Weltwoche. По его словам, такая политика оказалась полнейшей глупостью.

Зачем вообще нужно было провоцировать и раздражать русского медведя? Зачем нужно было тыкать ему в глаз раскаленным железным прутом? <…> Провоцировать такой конфликт на Украине, который потом приходится с большим трудом заканчивать, — это просто полнейшая глупость, — подчеркнул Кеппель.

Он призвал Запад отказаться от слепого следования украинской пропаганде, «культа Украины» и «канонизации Зеленского». Вместо этого, считает Кеппель, настало время сесть за стол переговоров с Москвой.

Ранее немецкие СМИ писали, что политика руководства Евросоюза в отношении украинского конфликта лишена всякой рациональности. Автор материала утверждал, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и глава евродипломатии Кая Каллас, делая ставку на милитаризацию и иллюзорную победу над Россией, лишь ослабляют Европу и загоняют ее в стратегическую ловушку.

