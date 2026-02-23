Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 февраля 2026 в 08:11

В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Воронеже обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Падение фрагментов дрона привело к кратковременным перебоям в энергоснабжении потребителей в двух районах города.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а возникшие технические неполадки были оперативно устранены аварийными бригадами. Расчеты ПВО продемонстрировали слаженность действий, своевременно нейтрализовав потенциальную угрозу. В настоящее время электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Благодарю защитников воронежского неба за четкую и слаженную работу. Спасибо всем сотрудникам коммунальных служб за оперативное устранение последствий атаки, — резюмировал Гусев.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО России в течение ночи перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа над 12 регионами страны и акваторией Азовского моря. По данным Минобороны РФ, наиболее массированным атакам подверглись Белгородская и Саратовская области, где были ликвидированы 65 и 35 аппаратов соответственно.

Воронеж
губернаторы
электричество
БПЛА
беспилотники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Командир спецназа «Ахмат» объяснил, почему не носит трофейную каску
Назван топ-5 регионов по выбору российской косметики
В РПЦ рассказали, как правильно соблюдать Великий пост
Над Азовским морем и Адыгеей сбили шесть украинских БПЛА
Российский солдат восстал из мертвых перед работницей морга
В суде выяснили, почему продюсер «Ласкового мая» не торопится в Россию
Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане
Захарова не сдержала слез при словах о детях в Донбассе
Студент погиб при загадочных обстоятельствах в душевой общежития
Эксперт раскрыл размер пенсии у генералов
В Британии раскрыли, как Мединский довел Зеленского до бешенства
«Рискованное дело»: Азаров о создании демилитаризованной зоны в Донбассе
В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 февраля: инфографика
ВСУ планируют кибератаку через рассылку фейков
«Культ Зеленского»: Западу припомнили прут в глазу русского медведя
«Кровавая баня» для ВСУ, подвиг штурмовиков: новости СВО к утру 23 февраля
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 152 украинских БПЛА
«Это страшные цифры»: Захарова раскрыла данные об увечьях детей из-за ВСУ
«Конфликт ослабил ЕС»: на Западе раскрыли, в какую ловушку попала Европа
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция
Семья и жизнь

Замена счетчиков воды в 2026 году: сроки, цены и пошаговая инструкция

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.