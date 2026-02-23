В двух районах Воронежа отключился свет после ночной атаки дронов

В Воронеже обломки сбитой высокоскоростной цели упали на объект энергетической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Гусев. Падение фрагментов дрона привело к кратковременным перебоям в энергоснабжении потребителей в двух районах города.

Глава региона подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал, а возникшие технические неполадки были оперативно устранены аварийными бригадами. Расчеты ПВО продемонстрировали слаженность действий, своевременно нейтрализовав потенциальную угрозу. В настоящее время электроснабжение в пострадавших районах полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме.

Благодарю защитников воронежского неба за четкую и слаженную работу. Спасибо всем сотрудникам коммунальных служб за оперативное устранение последствий атаки, — резюмировал Гусев.

Ранее стало известно, что дежурные средства ПВО России в течение ночи перехватили и уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа над 12 регионами страны и акваторией Азовского моря. По данным Минобороны РФ, наиболее массированным атакам подверглись Белгородская и Саратовская области, где были ликвидированы 65 и 35 аппаратов соответственно.