Жительница Тульской области погибла при столкновении автобуса с фурой

Пассажирский автобус врезался в фуру в Тульской области, погибла пассажирка, сообщил СК России. Отмечается, что следователи приступили к выяснению обстоятельств аварии.

По данным следствия, утром 16 марта 2026 года в районе деревни Маньшино Алексинского района произошел наезд пассажирского автобуса на стоящий грузовой автомобиль. В результате столкновения погибла пассажирка автобуса, — говорится в сообщении.

Ранее в Магнитогорске произошла авария с участием автомобиля BMW 525 и трактора «Беларус». Водитель иномарки не имел водительского удостоверения и на высокой скорости протаранил трактор. В результате один пассажир погиб на месте, а другой был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой. Сам виновник аварии также получил различные ранения и был доставлен в больницу.

До этого три человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади в Туве. Еще шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion совершил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder.