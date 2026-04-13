В Дагестане по делу о массовом отравлении задержали директора водоканала

Директор водоканала Карабудахкентского района Дагестана задержан по делу о некачественном водоснабжении, приведшем к массовому отравлению жителей, сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону. Расследуется уголовное дело по факту оказания небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия, руководитель водоканала не обеспечил надлежащее качество и безопасность водоснабжения в муниципалитете. В результате в период со 2 по 4 апреля 2026 года за медицинской помощью обратились более 50 жителей с симптомами острой кишечной инфекции, часть из них была госпитализирована.

Фигурант задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Ранее оперативные службы региона сообщили, что в Дагестане 76 человек, среди них 57 детей, обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции. При этом 34 пациента госпитализировали.

До этого в роднике Бекенез — крупнейшем источнике питьевой воды в Карабудахкентском районе Дагестана — была обнаружена кишечная палочка. Чиновники призвали население строго соблюдать меры профилактики.