Почти 80 человек подхватили кишечную инфекцию в Дагестане

В Дагестане 76 человек, среди них 57 детей, обратились к врачам с симптомами кишечной инфекции, сообщили ТАСС оперативные службы региона. При этом 34 пациента госпитализировали.

С 31 марта по 7 апреля в Карабудахкентскую ЦРБ обратились 76 человек с признаками острой кишечной инфекции, — говорится в сообщении.

До этого в роднике Бекенез — крупнейшем источнике питьевой воды в Карабудахкентском районе Дагестана — была обнаружена кишечная палочка. Чиновники призвали население строго соблюдать меры профилактики.

Ранее стало известно, что коллектив Красноярского музыкального театра на гастролях в Москве госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию. В больницу попали 28 человек из 108 участников гастрольной группы. Точного диагноза врачи пока не поставили. Пострадавших лечат, причина массового недомогания выясняется.

1 апреля в детском лагере «Исетские зори» в Каменском районе Свердловской области зафиксировано 14 случаев заражения острой кишечной инфекцией. Смена в учреждении завершена досрочно, дети покидают лагерь.