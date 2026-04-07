Раскрыт диагноз 28 артистов, отравившихся перед спектаклем в Москве

Коллектив Красноярского музыкального театра на гастролях в Москве госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. В больницу попали 28 человек из 108 участников гастрольной группы.

Точного диагноза врачи пока не поставили. Пострадавших лечат, причина массового недомогания выясняется.

Ранее Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о госпитализации шестерых воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе с признаками острой кишечной инфекции. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, проведены осмотр места происшествия и опрос сотрудников учреждения.

До этого в Подмосковье произошло массовое отравление после употребления в пищу приготовленной конины, предварительной причиной посчитали ботулизм. Продукт был приобретен в Костромской области и приготовлен 4 января, отметили в источнике. После трапезы в медицинские учреждения доставили восемь человек, включая четырех подростков, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Пациент находится на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.