07 апреля 2026 в 10:29

Раскрыт диагноз 28 артистов, отравившихся перед спектаклем в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Коллектив Красноярского музыкального театра на гастролях в Москве госпитализировали с подозрением на ротавирусную инфекцию, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. В больницу попали 28 человек из 108 участников гастрольной группы.

28 человек вчера были госпитализированы в больницу с подозрением на ротавирусную инфекцию, — сообщили в пресс-службе.

Точного диагноза врачи пока не поставили. Пострадавших лечат, причина массового недомогания выясняется.

Ранее Следственный комитет по Пермскому краю сообщил о госпитализации шестерых воспитанников детского сада в Орджоникидзевском районе с признаками острой кишечной инфекции. По факту массового отравления детей возбуждено уголовное дело, проведены осмотр места происшествия и опрос сотрудников учреждения.

До этого в Подмосковье произошло массовое отравление после употребления в пищу приготовленной конины, предварительной причиной посчитали ботулизм. Продукт был приобретен в Костромской области и приготовлен 4 января, отметили в источнике. После трапезы в медицинские учреждения доставили восемь человек, включая четырех подростков, состояние одного из пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Пациент находится на искусственной вентиляции легких в реанимационном отделении.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Диетолог назвала эффективный способ проверки свежести яиц
Дмитриев оценил идею присоединения Канады к Евросоюзу
Для экс-замдиректора Росгвардии потребовали более суровый приговор
Магнитные бури сегодня, 7 апреля: что завтра, бессонница, боли, тревожность
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

