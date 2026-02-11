Шестеро детей попали в больницу после отравления в детсаду

Шестеро детей попали в больницу после отравления в детсаду Шестерых детей госпитализировали после отравления в пермском детском саду

Шестеро детей госпитализированы с симптомами острой кишечной инфекции после отравления в детском саду Орджоникидзевского района Перми, сообщает Следственный комитет по региону. По факту массового недомогания воспитанников возбуждено уголовное дело.

В Перми по информации в СМИ об отравлении детей в детском саду следователем СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности заболевание или отравление людей), — сообщили в ведомстве.

По данным ведомства, у нескольких детей в учреждении резко ухудшилось самочувствие. Следователи провели осмотр места происшествия и опросили персонал. Для установления причины и источника заражения назначены комплексные санитарно-эпидемиологическая и судебно-медицинские экспертизы.

Ранее в Сыктывкаре начали закрывать школы из-за кишечной инфекции. Причиной отравления школьников могло стать некачественное питание — по словам родителей, детям подавали недоваренное или недожаренное мясо.