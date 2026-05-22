22 мая 2026 в 14:29

Патрушев назвал пиратство инструментом борьбы в море

Патрушев: пиратство и блокады снова становятся частью мировой политики

Фото: kremlin.ru
Борьба за контроль над стратегическими морскими коммуникациями в мире усиливается, заявил председатель Морской коллегии РФ, помощник президента России Николай Патрушев. По его словам, которые приводит РИА Новости, морские блокады и пиратство вновь используются как инструменты конкурентной борьбы.

Нарастает борьба за контроль над стратегическими морскими коммуникациями. Санкции, морские блокады и даже откровенное пиратство вновь становятся инструментами конкурентной борьбы на море, — сказал Патрушев.

Помощник президента также заявил, что в мире началась гонка военно-морских вооружений. По его словам, значимость морской силы в ходе переформатирования мировой архитектуры будет расти.

До этого Патрушев сообщал, что американские власти уклоняются от решения вопросов, касающихся безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он пояснил, что решение данной задачи фактически перекладывается на страны НАТО и их союзников.

Также Патрушев рассказал, что Россия выработает дополнительные меры защиты своего торгового флота в случае появления новых угроз на море со стороны европейских стран. По его словам, кампания против судов, перевозящих грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер.

