27 апреля 2026 в 18:02

Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море

Николай Патрушев Николай Патрушев Фото: kremlin.ru
Россия готова помочь Египту в борьбе с террористическими угрозами на море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. В Каире он провел встречу с советником лидера Арабской Республики Фаизой Абульнагой, передает РИА Новости.

Готовы совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море, — сказал Патрушев.

До этого Патрушев заявлял, что некоторые государства, граничащие с Россией, могут быть причастны к атакам ВСУ на российские порты, расположенные в акватории Балтийского моря. Он подчеркнул, что дальность полета дронов свидетельствует о необходимости предварительного согласования маршрутов их перемещения.

Также помощник президента РФ утверждал, что заявления и действия украинского президента Владимира Зеленского подтверждают причастность Украины к попыткам атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По мнению Патрушева, именно Киев контролирует перемещения в Черном море благодаря дронам.

Помимо этого, Патрушев сообщал, что американские власти уклоняются от решения вопросов, касающихся безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он пояснил, что решение данной задачи фактически перекладывается на страны НАТО и их союзников.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сингапурцу грозит семь лет тюрьмы за слитый «Аватар»
НАТО может отказаться от одного важного мероприятия из-за Трампа
Россиянам с ВНЖ запретят покупать недвижимость в одной европейской стране
Раскрыта реакция США на встречу Путина и главы МИД Ирана
Развлекательный центр загорелся под Пензой
Приднестровье обратилось к ООН с тревожной просьбой
Двенадцатилетняя девочка погибла в Арзамасе во время стрельбы
В российском регионе девять школьников подхватили норовирус
Совкомбанк стал участником программы лояльности Ozon «Зеленая цена»
Белоусов проверил объекты Объединенной российской военной базы в Киргизии
Друг детства Орбана попросил помощи у новых властей Венгрии
Мужчина погиб при падении машины в реку в Дагестане
Глава МИД Ирана одним словом оценил встречу с Путиным
Походные домогательства: в Карелии учителя ОБЖ обвиняют в растлении детей
Смертоносный ураган над Россией 27 апреля: жертвы, разрушения, пострадавшие
Фермер решил разводить уродливых коров из-за навязчивых тиктокеров
Цена нефти Brent впервые с 7 апреля превысила $109 за баррель
Бортпроводница дала спорный совет путешествующим с детьми родителям
Нутрициолог назвала неочевидную опасность кофе
Ростовские ритуальщики «вдохновились» умершими знаменитостями ради рекламы
Дальше
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

