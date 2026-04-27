Патрушев заявил, что Россия готова помочь Египту в устранении угроз на море

Россия готова помочь Египту в борьбе с террористическими угрозами на море, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. В Каире он провел встречу с советником лидера Арабской Республики Фаизой Абульнагой, передает РИА Новости.

Готовы совместно с Египтом принимать решительные меры для устранения террористических угроз на море, — сказал Патрушев.

До этого Патрушев заявлял, что некоторые государства, граничащие с Россией, могут быть причастны к атакам ВСУ на российские порты, расположенные в акватории Балтийского моря. Он подчеркнул, что дальность полета дронов свидетельствует о необходимости предварительного согласования маршрутов их перемещения.

Также помощник президента РФ утверждал, что заявления и действия украинского президента Владимира Зеленского подтверждают причастность Украины к попыткам атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». По мнению Патрушева, именно Киев контролирует перемещения в Черном море благодаря дронам.

Помимо этого, Патрушев сообщал, что американские власти уклоняются от решения вопросов, касающихся безопасности судоходства в Ормузском проливе. Он пояснил, что решение данной задачи фактически перекладывается на страны НАТО и их союзников.