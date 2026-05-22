22 мая 2026 в 14:28

Экс-игрок «Спартака» и «Краснодара» дал прогноз на суперфинал Кубка России

Экс-футболист Деменко заявил об отсутствии фаворита в финале Кубка России

Никита Кривцов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак») в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в Москве Никита Кривцов («Краснодар»), Роман Зобнин («Спартак») в матче 26-го тура Российской премьер-лиги в Москве Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В решающем матче суперфинала Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» нет фаворита, заявил бывший игрок двух этих клубов Максим Деменко. Он отметил, что в финале любая из команд может преподнести сюрприз. По мнению Деменко, «Краснодару» нужно оправиться от упущенного чемпионства в сезоне РПЛ.

Фаворита в кубковой игре точно нет. «Краснодар» выглядит немного сильнее, но за «Спартак» будет большинство «Лужников». Одна игра, она может развиваться абсолютно по-разному. Любая команда может преподнести сюрприз. Самое главное для «Краснодара» — это оправиться психологически от упущенного чемпионства, — сказал Деменко.

Решающий матч Кубка России состоится 24 мая в 18:00 мск на стадионе «Лужники». «Спартак» занял четвертое место в сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), «Краснодар» — второе.

Ранее экс-футболист сборной России, «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой заявил, что «Краснодар» упустил золото РПЛ в матче против московского «Динамо». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу бело-голубых и позволила «Зениту» выйти на первое место в турнирной таблице. По мнению Мостового, футболисты «Краснодара» должны винить только самих себя в упущенном чемпионстве.

Спартак
Краснодар
Виктор Байбаков
«На коленях будут стоять»: новое шок-предсказание Жириновского о России

Заливаю хлеб водой — наутро подаю домашний квас: без химии и консервантов — для окрошки и для души

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

