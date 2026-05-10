10 мая 2026 в 10:13

В Роскачестве раскрыли «грязные» тайны торговцев сахарной ватой в парках

Роскачество: продавцы сахарной ваты и попкорна обязаны работать в перчатках

Продавцы сахарной ваты и попкорна в парках обязаны работать в перчатках, а в торговой точке должны быть антисептик или емкость с водой и мылом, сообщила ТАСС директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. Также эксперт посоветовала обратить внимание на чистоту оборудования и инвентаря.

Чтобы снизить риски, достаточно оценить точку по нескольким признакам. У продавца должны быть одноразовые перчатки, антисептик или емкость с водой и мылом. Аппараты для сладкой ваты и попкорна должны быть чистыми внешне, без слоя старого масла и нагара. Готовая продукция — прикрыта колпаком или находиться за стеклом, а не стоять открытой на ветру, — пояснила собеседница.

По словам эксперта, основную опасность при продаже сахарной ваты и попкорна представляет плохо очищенное оборудование. Дело в том, что внутри аппаратов могут скапливаться остатки масла, сахара и крахмала, что способствует размножению микроорганизмов. Эксперт добавила, что продавцы нередко одновременно принимают деньги и контактируют с готовой продукцией. Кроме того, сладкая вата и открытый попкорн быстро собирают пыль и выхлопные газы.

Ранее Спеценко рассказала, как правильно хранить приготовленный шашлык. По ее словам, перед тем как положить блюдо в холодильник, нужно обязательно охладить блюдо до комнатной температуры. Эксперт напомнила, что приготовленное мясо можно оставлять на столе не более двух часов, а в жаркую погоду — не дольше часа.

