День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 12:37

В Роскачестве напомнили, как правильно хранить приготовленный шашлык

Роскачество: приготовленный шашлык нужно охладить перед хранением в холодильнике

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Перед тем как положить шашлык в холодильник, нужно обязательно охладить блюдо до комнатной температуры, посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с Lenta.ru она напомнила, что приготовленное мясо можно оставлять на столе не более двух часов, а в жаркую погоду — не дольше часа.

Прежде чем отправлять мясо в холодильник, его следует охладить при комнатной температуре. Если убрать горячий продукт в холод сразу, это может привести к неравномерному охлаждению и развитию микроорганизмов. Признаками того, что мясо или готовый шашлык хранились неправильно, могут служить изменение цвета, появление слизи на поверхности, неприятный запах. При их обнаружении продукт следует выбросить, — отметила Спеценко.

Она порекомендовала приготовить свежее охлажденное мясо в течение 12 часов после покупки, а в идеале — в первые четыре часа. Эксперт призвала отказаться от употребления блюда с кислым или затхлым запахом, неестественным цветом и липкой поверхностью.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что ученые выделили красное вино, гранатовый и лимонный сок как наиболее подходящие основы маринада для шашлыка. По его словам, эти компоненты заметно уменьшают количество канцерогенов, образующихся при жарке мяса на мангале.

Здоровье
Роскачество
шашлыки
блюда
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Выдающаяся фигура»: Познер о кончине основателя CNN Теда Тернера
«До конца»: в кризис-центре рассказали, как защититься от домашнего насилия
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.