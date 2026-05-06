В Роскачестве напомнили, как правильно хранить приготовленный шашлык Роскачество: приготовленный шашлык нужно охладить перед хранением в холодильнике

Перед тем как положить шашлык в холодильник, нужно обязательно охладить блюдо до комнатной температуры, посоветовала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с Lenta.ru она напомнила, что приготовленное мясо можно оставлять на столе не более двух часов, а в жаркую погоду — не дольше часа.

Прежде чем отправлять мясо в холодильник, его следует охладить при комнатной температуре. Если убрать горячий продукт в холод сразу, это может привести к неравномерному охлаждению и развитию микроорганизмов. Признаками того, что мясо или готовый шашлык хранились неправильно, могут служить изменение цвета, появление слизи на поверхности, неприятный запах. При их обнаружении продукт следует выбросить, — отметила Спеценко.

Она порекомендовала приготовить свежее охлажденное мясо в течение 12 часов после покупки, а в идеале — в первые четыре часа. Эксперт призвала отказаться от употребления блюда с кислым или затхлым запахом, неестественным цветом и липкой поверхностью.

Ранее врач-реабилитолог Сергей Агапкин заявил, что ученые выделили красное вино, гранатовый и лимонный сок как наиболее подходящие основы маринада для шашлыка. По его словам, эти компоненты заметно уменьшают количество канцерогенов, образующихся при жарке мяса на мангале.