В СК России подсчитали число жертв обстрелов ВСУ СК РФ: с начала конфликта от атак ВСУ пострадало более 29 тыс. россиян

Более 29 тысяч мирных жителей России, включая свыше тысячи детей, официально признаны пострадавшими от действий украинской стороны, сообщили агентству ТАСС в Следственном комитете России. Ведомство продолжает фиксировать факты агрессии против гражданского населения.

По данным Следственного комитета России, <...> от действий киевского режима пострадали более 29 тысяч мирных жителей, из которых 1 168 детей, — подчеркнули в ведомстве.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Киев будет соблюдать режим тишины. Однако после окончания режима тишины Минобороны РФ сообщило, что выявило 6558 нарушений со стороны ВСУ.

Ранее стало известно, что двое россиян погибли в результате атак ВСУ во время действующего пасхального перемирия. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник добавил, что еще девять человек, включая годовалого ребенка, получили ранения. Однако он отметил, что, несмотря на трагические инциденты, введение режима тишины помогло снизить общую интенсивность обстрелов в праздничные дни.