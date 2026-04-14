Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 08:23

Двое россиян погибли под огнем ВСУ во время пасхального перемирия

Мирошник: ВСУ нарушили пасхальное перемирие и убили двоих мирных жителей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое россиян погибли в результате атак ВСУ во время действующего пасхального перемирия, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Еще девять человек, включая годовалого ребенка, получили ранения.

По словам Мирошника, удары пришлись по Курской и Запорожской областям, где активно применялись беспилотники. Он отметил, что, несмотря на трагические инциденты, введение режима тишины помогло снизить общую интенсивность обстрелов в праздничные дни.

Вместе с тем введение режима тишины в пасхальный период способствовало снижению интенсивности обстрелов, уменьшению числа трагических инцидентов, связанных с ранениями и гибелью мирных жителей. Это также способствовало блокированию украинских провокаций «под чужим флагом» в отношении православных верующих, — подчеркнул Мирошник.

По его словам, временная мера позволила избежать еще большего количества жертв среди прихожан. Всего за период действия договоренностей украинская сторона нарушила режим прекращения огня более 6,5 тыс. раз. Статистика за неделю показывает, что удары унесли жизни почти 30 гражданских лиц, среди которых были дети.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали город Елец в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов рассказал, что в результате удара в доме на улице Черокманова погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Россия
перемирие
Украина
Родион Мирошник
смерти
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.