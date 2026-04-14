Стало известно о жертвах при массированной атаке ВСУ на Елец

14 апреля 2026 в 07:03

Елец в Липецкой области подвергся атаке беспилотников, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. В результате удара в доме на улице Черокманова погибла женщина, еще пять человек пострадали.

Четверо раненых госпитализированы. Артамонов заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Кроме того, обломками беспилотников повреждено остекление в нескольких жилых домах. В селе Долгоруково после падения беспилотника произошел пожар в жилом доме. На местах происшествий продолжают работать экстренные и оперативные службы.

В ближайшее время муниципальные власти проведут оценку ущерба. Планируется организовать выплату материальной помощи пострадавшим.

Ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил об ударе по энергообъекту в Запорожской области. В результате атаки часть оборудования была повреждена.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов-камикадзе на село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области. В результате происшествия была ранена медсестра амбулатории. По его данным, удар нанесли беспилотники со стороны Украины.

