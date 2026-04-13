13 апреля 2026 в 16:47

«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру

Богомаз: медсестра получила ранения после удара ВСУ по Брянской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Атака дронов-камикадзе на село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области привела к ранению медсестры амбулатории, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, удар был нанесен беспилотниками со стороны Украины.

ВСУ нанесли очередной варварский удар по мирным жителям. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, осколочные ранения получила медсестра амбулатории. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь, — проинформировал глава региона.

Ранее Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины применили дроны при очередном ударе по региону. В результате пострадала женщина, ее оперативно доставили в ближайшее медицинское учреждение, где врачи оказали всю необходимую помощь.

Также губернатор рассказывал, что другой удар по Брянской области был нанесен с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». В селе Юрасово Карачевского района при падении обломков полностью разрушены четыре жилых дома, еще 15 строений получили повреждения.

Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
