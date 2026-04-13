«Варварский удар»: дрон-камикадзе ВСУ выбрал своей целью медсестру Богомаз: медсестра получила ранения после удара ВСУ по Брянской области

Атака дронов-камикадзе на село Стратива в Стародубском муниципальном округе Брянской области привела к ранению медсестры амбулатории, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его данным, удар был нанесен беспилотниками со стороны Украины.

ВСУ нанесли очередной варварский удар по мирным жителям. В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, осколочные ранения получила медсестра амбулатории. Женщине оказана вся необходимая медицинская помощь, — проинформировал глава региона.

Также губернатор рассказывал, что другой удар по Брянской области был нанесен с использованием управляемых ракет большой дальности «Нептун». В селе Юрасово Карачевского района при падении обломков полностью разрушены четыре жилых дома, еще 15 строений получили повреждения.