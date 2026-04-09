Женщина получила ранения при атаке ВСУ на Брянскую область Богомаз: жительница Брянской области пострадала после атаки ВСУ на ее автомобиль

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Брянской области, написал в своих социальных сетях губернатор региона Алексей Богомаз. В результате нападения пострадала мирная жительница.

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района, — уточнил Богомаз.

Раненая женщина была оперативно доставлена в ближайшую больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил значительные механические повреждения.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и оказывают содействие жителям региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь атаковали гражданскую энергетическую инфраструктуру в южной части Запорожской области. В результате удара часть оборудования получила повреждения, уточнял глава региона Евгений Балицкий.

До этого стало известно, что украинские военные в очередной раз атаковали БПЛА приграничные районы Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что за прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.