09 апреля 2026 в 23:52

Женщина получила ранения при атаке ВСУ на Брянскую область

Богомаз: жительница Брянской области пострадала после атаки ВСУ на ее автомобиль

Фото: МО РФ
Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников вновь атаковали гражданскую инфраструктуру Брянской области, написал в своих социальных сетях губернатор региона Алексей Богомаз. В результате нападения пострадала мирная жительница.

Украинские военные атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Новый Ропск Климовского района, — уточнил Богомаз.

Раненая женщина была оперативно доставлена в ближайшую больницу, где врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь. Автомобиль, по которому пришелся удар, получил значительные механические повреждения.

На месте происшествия продолжают работать оперативные и экстренные службы. Специалисты фиксируют последствия атаки и оказывают содействие жителям региона.

Ранее сообщалось, что ВСУ вновь атаковали гражданскую энергетическую инфраструктуру в южной части Запорожской области. В результате удара часть оборудования получила повреждения, уточнял глава региона Евгений Балицкий.

До этого стало известно, что украинские военные в очередной раз атаковали БПЛА приграничные районы Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что за прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.

Регионы
Брянская область
Александр Богомаз
пострадавшие
Группа туристов исчезла на Камчатке: пурга, отсутствие связи, что известно
Вертят Макроном и мировыми политиками? Заговор масонов во Франции раскрыт
Группе из семи туристов сулит смертельная опасность на Камчатке
Зеленский дал ответ на объявленное Путиным пасхальное перемирие
В Польше вновь предприняли спорные действия против российского Ил-20
«Ты чуть ли не монгол»: Лукашенко отправил Орду на работу в Улан-Батор
Москва, которую потеряла Пугачева: Алла продает последнюю элитную квартиру
Женщина получила ранения при атаке ВСУ на Брянскую область
«За пролитую кровь мучеников»: Иран заявил о репарациях от США и Израиля
Удар ВСУ оставил без света часть Запорожской области
«Театральные представления»: Венгрия высмеяла визит Зеленского в Закарпатье
Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной: сроки, что известно
Подросток и еще три белгородца попали в больницу после атак ВСУ
Всё подешевеет? Магазины завалят российскими товарами: что будет с ценами
В ЦБ озвучили, почему россияне сняли рекордное количество наличных в марте
Дмитриев направился в США для решения важного вопроса
Трамп обратился к Нетаньяху с неожиданной просьбой
Путин объявил пасхальное перемирие
Родион Газманов процитировал Пригожина, рассуждая о таланте
«Были озадачены»: бывшая соратница Зеленского раскрыла его сущность
Дальше
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
