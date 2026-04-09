Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 23:36

Удар ВСУ оставил без света часть Запорожской области

Балицкий: ВСУ ударили по энергетической инфраструктуре Запорожской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины вновь атаковали гражданскую энергетическую инфраструктуру в южной части Запорожской области. В результате удара часть оборудования получила повреждения, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

Восстановительные бригады продолжают работы на тех участках, где это позволяет оперативная обстановка. На отдельных участках сохраняется высокая дроновая активность, что ограничивает работы, — уточнил он.

Несмотря на сложности, оперативные службы и энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. В ближайшие часы они намерены полностью восстановить электроснабжение пострадавших районов.

Ранее сообщалось, что ВСУ в очередной раз атаковали беспилотными летательными аппаратами приграничные районы Белгородской области. Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что за прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.

До этого военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов предупредил, что украинский дрон «Марсианин» отличается практически бесшумной работой из-за конструкции своих лопастей. При этом, по его словам, беспилотник способен фокусироваться на приоритетной цели благодаря искусственному интеллекту.

Регионы
Запорожская область
атаки ВСУ
энергетические объекты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Общество

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Европа

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.