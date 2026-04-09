Подросток и еще три белгородца попали в больницу после атак ВСУ

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали беспилотными летательными аппаратами приграничные районы Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. За прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.

В Шебекинском округе на трассе Белгород — Шебекино дрон атаковал легковой и грузовой автомобили. Ранения получили мужчина и женщина, еще один мирный житель доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

В селе Нежеголь при атаке БПЛА пострадала 15-летняя девочка, у нее диагностированы ушибы и ссадины ног. Все пострадавшие переведены в больницы Белгорода для дальнейшего лечения.

В селе Новая Таволжанка вследствие атак беспилотников повреждены три частных дома и четыре надворные постройки. В селе Вознесеновка дрон ударил по хозпостройке, в результате чего здание загорелось — возгорание ликвидировано, — добавил губернатор.

Также происшествия были зафиксированы в Грайворонском округе в городе Грайвороне — повреждения получили три частных дома, три гаража и легковой автомобиль. Кроме того, частный дом в селе Гора-Подол лишился окон, целостности кровли и входной группы гаража.

В Борисовском округе в поселке Борисовка произошла детонация БПЛА. В результате в негодность пришел легковой автомобиль. Два дрона прилетели в село Грузское и попали по административному зданию. Ремонту подлежит кровля и потолок.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля ликвидировали почти 70 украинских беспилотников в небе над Россией. Отмечается, что атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Азовского моря.