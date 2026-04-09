09 апреля 2026 в 23:04

Подросток и еще три белгородца попали в больницу после атак ВСУ

Гладков: четыре человека получили ранения после атак ВСУ на Белгородскую область

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали беспилотными летательными аппаратами приграничные районы Белгородской области, заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. За прошедшие сутки в результате нападений пострадали четыре гражданских лица, в том числе подросток.

В Шебекинском округе на трассе Белгород — Шебекино дрон атаковал легковой и грузовой автомобили. Ранения получили мужчина и женщина, еще один мирный житель доставлен в больницу с минно-взрывными травмами и баротравмами.

В селе Нежеголь при атаке БПЛА пострадала 15-летняя девочка, у нее диагностированы ушибы и ссадины ног. Все пострадавшие переведены в больницы Белгорода для дальнейшего лечения.

В селе Новая Таволжанка вследствие атак беспилотников повреждены три частных дома и четыре надворные постройки. В селе Вознесеновка дрон ударил по хозпостройке, в результате чего здание загорелось — возгорание ликвидировано, — добавил губернатор.

Также происшествия были зафиксированы в Грайворонском округе в городе Грайвороне — повреждения получили три частных дома, три гаража и легковой автомобиль. Кроме того, частный дом в селе Гора-Подол лишился окон, целостности кровли и входной группы гаража.

В Борисовском округе в поселке Борисовка произошла детонация БПЛА. В результате в негодность пришел легковой автомобиль. Два дрона прилетели в село Грузское и попали по административному зданию. Ремонту подлежит кровля и потолок.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 апреля ликвидировали почти 70 украинских беспилотников в небе над Россией. Отмечается, что атаке ВСУ с воздуха подверглись три региона страны, а также акватория Азовского моря.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удар ВСУ оставил без света часть Запорожской области
«Театральные представления»: Венгрия высмеяла визит Зеленского в Закарпатье
Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной: сроки, что известно
Подросток и еще три белгородца попали в больницу после атак ВСУ
Всё подешевеет? Магазины завалят российскими товарами: что будет с ценами
В ЦБ озвучили, почему россияне сняли рекордное количество наличных в марте
Дмитриев направился в США для решения важного вопроса
Трамп обратился к Нетаньяху с неожиданной просьбой
Путин объявил пасхальное перемирие
Родион Газманов процитировал Пригожина, рассуждая о таланте
«Были озадачены»: бывшая соратница Зеленского раскрыла его сущность
«Оба романтики»: Газманов-младший о сходстве и различии с отцом
Миронов потребовал переподчинить Росстат президенту
Глава нового региона России раскрыл успехи в сохранении энергетики
Иран раскрыл главное условие безопасности в Ормузском проливе
Газманов-младший объяснил, почему не афиширует свои романы
Обмен телами, ложь командования: ситуация на фронтах СВО вечером 9 апреля
Находившегося под следствием высокопоставленного силовика нашли мертвым
Миронов раскрыл, какую задачу поставил «СР» перед выборами в Госдуму
Политолог спрогнозировал итог перемирия между США и Ираном
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Семья и жизнь

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

