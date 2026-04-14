14 апреля 2026 в 11:12

Раскрыты сроки отмены карантина в Новосибирской области

Карантин по скоту отменят в Новосибирской области к 1 мая

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В Новосибирской области планируют отменить карантинные меры, введенные из-за массовых заболеваний домашнего скота, к 1 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника регионального управления ветеринарии Алексея Магерова. Часть районов региона может выйти из ограничений раньше установленного срока.

В частности, сегодня мы на совещании обсуждали, они постараются на этой неделе все мероприятия завершить — уже к концу этой недели, в начале следующей. Где-то идут задержки, в том числе в районах, где крупные хозяйства,— сказал Магеров.

Ранее жители шести сел в Новосибирской области получили компенсационные и социальные выплаты за изъятый скот. Как заявила министр труда и социального развития региона Елена Бахарева, была выстроена максимально удобная для граждан система оказания помощи. Власти сообщили, что помимо единовременных компенсаций для граждан и их семей, уже начались выплаты в связи с частичной потерей семейного дохода.

В конце марта власти Новосибирской области сообщили, что в личных подсобных хозяйствах региона завершены мероприятия по изъятию скота в связи с ликвидацией очагов пастереллеза. Новых случаев заболевания животных в регионе не регистрировалось на протяжении 19 дней.

