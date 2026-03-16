Военэксперт ответил, откуда у ВСУ беспилотники на новые удары по России

Часть предприятий ВПК Украины, в частности производство беспилотников, была вынесена на территорию стран Европы, чтобы избежать ударов со стороны российской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев также продолжает получать большое количество дронов из Германии и Великобритании, что позволяет ВСУ совершать атаки на регионы РФ.

Часть военного производства Украины вынесена в Европу, чтобы избежать ударов ВС России. Во-вторых, очень много поставок беспилотников для ВСУ ведется из Германии и Британии. В этом плане недостатка нет. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) даже предложил и БПЛА, и дроноводов Соединенным Штатам, но те отказались. А другие страны на Ближнем Востоке наоборот говорят, что им такая помощь нужна для борьбы с иранскими беспилотниками. Это, наверное, единственный козырь, который остался у ВСУ и которым они пытаются пользоваться, — пояснил Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы РФ должны отвечать на каждый запущенный по Москве украинский дрон десятками или даже сотнями БПЛА. По словам парламентария, для защиты мирных граждан необходимо не просто сбивать беспилотники ВСУ, а ликвидировать саму возможность их запуска.