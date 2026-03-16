16 марта 2026 в 10:52

Военэксперт ответил, откуда у ВСУ беспилотники на новые удары по России

Военэксперт Дандыкин: часть военного производства Украины вынесена в Европу

Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Часть предприятий ВПК Украины, в частности производство беспилотников, была вынесена на территорию стран Европы, чтобы избежать ударов со стороны российской армии, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Киев также продолжает получать большое количество дронов из Германии и Великобритании, что позволяет ВСУ совершать атаки на регионы РФ.

Часть военного производства Украины вынесена в Европу, чтобы избежать ударов ВС России. Во-вторых, очень много поставок беспилотников для ВСУ ведется из Германии и Британии. В этом плане недостатка нет. Владимир Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) даже предложил и БПЛА, и дроноводов Соединенным Штатам, но те отказались. А другие страны на Ближнем Востоке наоборот говорят, что им такая помощь нужна для борьбы с иранскими беспилотниками. Это, наверное, единственный козырь, который остался у ВСУ и которым они пытаются пользоваться, — пояснил Дандыкин.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что Вооруженные силы РФ должны отвечать на каждый запущенный по Москве украинский дрон десятками или даже сотнями БПЛА. По словам парламентария, для защиты мирных граждан необходимо не просто сбивать беспилотники ВСУ, а ликвидировать саму возможность их запуска.

ВСУ
Украина
беспилотники
Европа
Дмитрий Бугров
Наталья Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Прокуратура проведет проверку ЧП с каноэ в Москве
Стало известно о судьбе остающихся на Украине россиян
На Кубани локализовали пожар на нефтебазе
Врач рассказал, какая болезнь придет на смену раку
Пушилин раскрыл, зачем ВСУ бьют по гражданскому населению ДНР
Путин выразил соболезнования в связи с последствиями наводнений в Эфиопии
Турция нарастила экспорт овощей в Россию на фоне ситуации с Ираном
«Широкая поддержка»: Путин оценил итоги референдума в Казахстане
Бывший муж Лерчек прервал молчание после новости о тяжелом раке
Крымский мост закрыли для движения автотранспорта
В Иране назвали число станций скорой помощи, уничтоженных США и Израилем
Сотни БПЛА атаковали Москву: куда попали, сколько жертв, удары ВСУ 16 марта
Россиянин проведет в колонии 14 лет за финансирование ФБК и ВСУ
Стилист рассказал, как эффективно сохранить цвет волос после покраски
Блокпосты для борьбы с «неизвестной инфекцией» развернули под Новосибирском
Ветеран Афганистана не пережил рейд ICE
Боррель раскритиковал Евросоюз из-за агрессии США против Ирана
Наступление ВС России на Харьков 16 марта: ТОС хоронят войска, ад для ВСУ
Каллас запаниковала из-за ситуации на Ближнем Востоке
Наемник снял на видео первые минуты после ракетного удара по полигону ВСУ
Дальше
Самое популярное
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

