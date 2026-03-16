Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 марта 2026 в 10:54

В России предложили неочевидный способ борьбы с буллингом в школах

Зампред ВРНС Иванов: священники могут решить проблему буллинга в школах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Священнослужители способны помочь в решении проблемы травли среди школьников, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, следует закрепить за каждым учебным заведением ответственного священника для духовно-просветительской работы.

Новость, что священников Русской православной церкви начинают приглашать на родительские собрания, — это правильный шаг. Но давайте посмотрим правде в глаза: эпизодические встречи не решают проблему системно. Мы должны выстроить постоянное взаимодействие между церковью и школой. Поэтому я предлагаю рассмотреть возможность закрепления за каждым общеобразовательным учреждением священнослужителя. Там, где есть проблемы — буллинг, потеря ориентиров, семейные конфликты, — священник может стать тем взрослым, которому доверяют, — поделился Иванов.

Он отметил, что речь не идет о замене учителей священниками или о введении обязательных молебнов перед уроками. Напротив, по словам Иванова, предложение предусматривает добровольное сотрудничество. Зампред ВРНС пояснил, что там, где родители хотят, чтобы их дети знакомились с православной культурой, священник должен иметь возможность приходить и общаться с ними на понятном языке.

Там, где есть живой контакт священника со школой, дети получают не формальные знания, а реальные нравственные ориентиры. Священнослужитель может прийти на классный час, поговорить с подростками о семье, верности и любви к Родине. Может встретиться с трудными подростками, может поддержать педагога. Это особенно важно в преддверии введения с нового учебного года предмета «Духовно-нравственная культура России». Кто, как не священнослужитель, глубоко погруженный в традицию, сможет донести до детей ее подлинный смысл? — добавил Иванов.

Он предложил создать рабочую группу при Министерстве просвещения с участием представителей Русской православной церкви для выработки типового положения о сотрудничестве школ и приходов. По словам зампреда ВРНС, нужен не бюрократический циркуляр, а живой документ, который позволит каждой школе, где есть запрос родителей, приглашать священника на постоянной основе.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением создать федеральное агентство по борьбе с буллингом. По их словам, необходим единый центр для координации государственной политики в этой области.

школы
буллинг
священники
Россия
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.