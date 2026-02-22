Два тяжеловеса немецкой политики неожиданно зарыли топор войны

На съезде партии Христианско-демократический союз (ХДС) в Штутгарте состоялось знаковое примирение между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и бывшим канцлером Ангелой Меркель, пишет издание Politico. По его информации, многолетнее противостояние политиков осталось в прошлом — открывая мероприятие, Мерц публично поприветствовал Меркель и назвал ее «дорогой Ангелой».

Журналисты пишут, что в течение многих лет Мерц дистанцировался от курса Меркель, обещая вернуть ХДС «самобытность» и усилить позиции государства. Однако к партийному съезду, пишет издание, он занял примирительную позицию, что сыграло ему на руку: более 91% делегатов переизбрали его председателем.

До этого стало известно, что позиция канцлера Германии Фридриха Мерца по переговорам с президентом России Владимиром Путиным вызвала раскол в Европе. Как пишет Berliner Zeitung, по сравнению со странами, выступающими за диалог, Берлин проявляет дипломатическую сдержанность и не выдвигает собственных инициатив.