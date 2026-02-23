Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане

Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Вероне прошла 22 февраля 2026 года на историческом стадионе «Арена ди Верона». Этот римский амфитеатр, расположенный на главной площади Вероны Пьяцца Бра, был построен около 30 года н. э. и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас старинный амфитеатр используется в качестве масштабной концертной площадки, здесь часто выступают знаменитости мирового уровня.

Церемония закрытия прошла под названием Beauty in Action («Красота в действии»). Шоу объединило элементы оперы, балета, современной музыки, кино и цифровых технологий. Сценография была вдохновлена образом капли воды, которая, по задумке авторов, преобразила арену в стилизованную итальянскую площадь. Также на мероприятии выступили итальянский диджей Gabry Ponte, рэпер Achille Lauro и хаус-группа Meduza.

В отличие от церемонии открытия, к участию допущены российские и белорусские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе. Они прошли общим маршем без использования национальной символики. Всего на Играх выступили 13 российских атлетов. В параде, в частности, приняли участие призер ОИ ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший единственное серебро для России, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Яркие кадры главного спортивного события мира — в галерее NEWS.ru.