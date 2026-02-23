Древний амфитеатр, балет и россияне: кадры закрытия Олимпиады-2026 в Милане
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Милане
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр в Вероне прошла 22 февраля 2026 года на историческом стадионе «Арена ди Верона». Этот римский амфитеатр, расположенный на главной площади Вероны Пьяцца Бра, был построен около 30 года н. э. и входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас старинный амфитеатр используется в качестве масштабной концертной площадки, здесь часто выступают знаменитости мирового уровня.
Церемония закрытия прошла под названием Beauty in Action («Красота в действии»). Шоу объединило элементы оперы, балета, современной музыки, кино и цифровых технологий. Сценография была вдохновлена образом капли воды, которая, по задумке авторов, преобразила арену в стилизованную итальянскую площадь. Также на мероприятии выступили итальянский диджей Gabry Ponte, рэпер Achille Lauro и хаус-группа Meduza.
В отличие от церемонии открытия, к участию допущены российские и белорусские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе. Они прошли общим маршем без использования национальной символики. Всего на Играх выступили 13 российских атлетов. В параде, в частности, приняли участие призер ОИ ски-альпинист Никита Филиппов, завоевавший единственное серебро для России, а также лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.
Яркие кадры главного спортивного события мира — в галерее NEWS.ru.
Итальянская опера во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр
Фото: IMAGO/Sergio Bisi/IPA Sport / ip/Global Look Press
Актеры выступают во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2026
Фото: Xue Yuge/XinHua/Global Look Press
Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне
Фото: РИА Новости
Российские спортсмены во время парада атлетов на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне
Фото: РИА Новости
Российские спортсмены во время парада атлетов на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне
Фото: РИА Новости
Спортсмены Италии, Франции и США во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Вероне
Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press
Парад атлетов на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне
Фото: РИА Новости
Факелоносцы на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне
Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press
Награждение призеров мужского масс-старта на 50 км классическим стилем в рамках церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне. Мартин Левстрем Нюэнгет (Норвегия) — 2-е место, Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1-е место, Эмиль Иверсен (Норвегия) — 3-е место
Фото: Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press
Знаменосцы входят на арену во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2026
Фото: Wang Kaiyan/XinHua/Global Look Press
Тобиас Вендль (в центре слева) и Тобиас Арльт (в центре справа, санный спорт) на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Лила Грейс из Словении во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Вероне
Фото: Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Джованни Малаго выступает на церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр на исторической «Арене ди Верона» в Вероне
Фото: РИА Новости
Национальный флаг Италии выносят на сцену жители городов-организаторов во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
Фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press
Давиде Гьотто и Лиза Виттоцци из Италии во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
Фото: Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press
Тена Хаджич и Марко Скендер из Хорватии во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр — 2026
Фото: Emma Wallskog/Keystone Press Agency/Global Look Press
Су Имин из Китая участвует в параде во время церемонии закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года
Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press
Хилари Найт (слева) и Эван Бейтс (в центре), из США, входят на арену во время церемонии закрытия
Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Церемония закрытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане-Кортине на Олимпийской арене в Вероне, Италия
Фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press