Участие россиян, передача флага ОИ: как прошло закрытие Олимпиады-2026

В Вероне прошла церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр, хозяйкой которых в 2026 году была Италия. Как прошло мероприятие, чем оно запомнилось?

Особенности места проведения церемонии, стоимость билетов

Церемония закрытия XXV зимних Олимпийских игр прошла в итальянском античном амфитеатре Арена ди Верона. Это место, которому более двух тысяч лет, стало свидетелем множества значимых и драматических событий. Здесь проходили бои гладиаторов, казни еретиков, выступления мировых звезд и спортивные состязания, включая волейбольный матч между командами СССР и США.

Решение провести церемонию закрытия в античном амфитеатре было необычным. Ранее подобные арены использовались для Олимпийских игр лишь в Древней Греции.

Содержание церемонии не отличалось особой оригинальностью. Основная идея мероприятия, озаглавленного «Красота в действии», была воплощена через сцены, посвященные национальной культуре. В программе были представлены опера, балет, музыкальные выступления, а также элементы национального дизайна, кино и современных технологий. Это выглядело скромно из-за ограниченного бюджета организационного комитета.

Судя по фотографиям в Сети, несмотря на значимость события, трибуны до конца так и не заполнились.

Многих, вероятно, отпугнули цены: самый недорогой билет стоил €950 (примерно 85 тысяч рублей). Зрители были вынуждены наблюдать за происходящим, присев на камни, а подушки, которые предоставили организаторы, не могли защитить их от неудобства, вызванного прохладной погодой.

Россияне приняли участие в параде атлетов

На церемонии закрытия XXV зимних Олимпийских игр российские спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, прошли в параде атлетов.

Россияне после прохода знаменосцев вышли на арену без таблички и нейтрального флага.

В параде участвовали серебряный призер Олимпийских игр по ски-альпинизму Никита Филиппов, лыжницы Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник.

Сборная Норвегии заняла первое место в медальном зачете, завоевав 18 золотых, 12 серебряных и 11 бронзовых наград. Второе место досталось команде США, которая взяла 12 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых медалей. Третье место заняли нидерландские спортсмены, завоевавшие 10 золотых, семь серебряных и три бронзовые медали.

Олимпийский флаг передали Франции

На церемонии закрытия Олимпийских игр в Италии флаг передали представителям Франции. Следующая зимняя олимпиада пройдет именно там.

В 2030 году мероприятие состоится в двух регионах: Овернь — Рона — Альпы и Прованс — Альпы — Лазурный берег. Церемония открытия запланирована на 1 февраля, а закрытие соревнований состоится 17 февраля.

Италия блестяще провела Олимпийские игры, и их дух будет жить в сердцах людей, вдохновляя на новые свершения, заявила на церемонии закрытия президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри.

«Это истинный олимпийский дух: соревнования, объятия, поддержка друг друга независимо от результата. Вы показали нам, что такое совершенство, уважение и дружба в мире, который порой забывает об этих ценностях. Вы показали нам, что Олимпийские игры — это место для всех, место, где спорт объединяет нас. Спасибо нашим гостеприимным хозяевам, итальянскому народу за то, что открыли свои сердца. Спасибо, Италия, за эти волшебные Игры, вы можете гордиться собой», — сказала Ковентри.

