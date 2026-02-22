Медаль Филиппова, провал Малинина, рекорд Клебо: итоги Олимпиады-2026

В Италии завершилась зимняя Олимпиада — 2026. Сколько наград выиграли российские спортсмены, какой рекорд установил норвежский лыжник Йоханнес Клебо, кто главные герои этих Игр — в материале NEWS.ru.

Кто выиграл единственную медаль для России на Олимпиаде-2026

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал единственную медаль России на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он стал вторым в спринте, показав результат 2 минуты 35 секунд и 55 сотых. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль (2:34:03). Третьим стал француз Тибо Ансельме (2:36:34). Министр спорта РФ Михаил Дегтярев присвоил Филиппову звание заслуженного мастера спорта.

Россия без медалей в фигурном катании

Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпиаде. Петр Гуменнник и Аделия Петросян заняли шестое место. До Игр в Италии российские и советские фигуристы брали как минимум одну медаль на всех ОИ после 1960 года. На этих соревнованиях Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил РФ до командного турнира, парных соревнований и танцев на льду.

Какой рекорд установил норвежский лыжник Клебо

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 11-кратным олимпийским чемпионом. На Играх в Италии он победил в пяти гонках. По количеству золотых медалей на Олимпиадах Клебо обогнал легендарную советскую гимнастку Ларису Латынину, которая побеждала девять раз.

Теперь Клебо является лучшим спортсменом в истории зимних ОИ. Он обогнал своих соотечественников, биатлониста Уле-Эйнара Бьорндалена, лыжников Бьорна Дели и Марит Бьорген — у всех по восемь первых мест. С учетом и зимних, и летних Игр по количеству золотых наград Клебо уступает только американскому пловцу Майклу Фелпсу (23).

Йоханнес Клебо Фото: He Canling/XinHua/Global Look Press

Первые золотые медали Италии в конькобежном спорте и биатлоне

Сенсационные и исторические победы для страны-хозяйки Олимпиады принесла 35-летняя конькобежка Франческа Лоллобриджида. На Играх в Сочи в 2014 году она стала лишь 23-й на дистанции 3000 метров. На ЧМ в Коломне в 2018-м Франческа выиграла свою единственную золотую медаль. В Пекине-2022 Лоллобриджида выиграла серебро и бронзу, став первой итальянской конькобежкой — призером ОИ.

На домашних Играх спортсменке снова удалось войти в историю. 7 февраля она с олимпийским рекордом взяла золото на дистанции 3000 метров, а 12-го — в забеге 5000 метров. Впервые в истории итальянская конькобежка выиграла золотую медаль Олимпийских игр.

Лоллобриджида является внучатой племянницей известной итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Ее отец — бывший чемпион мира по конькобежному спорту Маурицио Лоллобриджида.

Первое итальянское золото Олимпиады в биатлоне добыла Лиза Витоцци. Спортсменка точно отстреляла на всех огневых рубежах и пришла к финишу первой.

Самая красивая спортсменка Олимпиады выиграла золото с олимпийским рекордом

С первых дней Олимпиады в Италии болельщики не сводят глаз с нидерландской звезды конькобежного спорта Ютты Лердам. Девушка завоевала золото на дистанции 1000 м с олимпийским рекордом, а на дистанции вдвое короче стала второй. Она поражает не только выдающимися результатами на льду, но и потрясающей фигурой. Лердам считают самой сексуальной спортсменкой Олимпиады-2026.

17 февраля сообщалось, что Ютта могла заработать более $1 млн (77 млн рублей) за демонстрацию топа на Олимпиаде-2026. Основательница рекламной компании Branthlete Фредерик де Лат отметила, что Лердам могла получить такие деньги по контракту с Nike. После победы на дистанции 1000 метров Ютта расстегнула гоночный костюм, продемонстрировав спортивный бюстгальтер бренда. Фотография практически сразу попала на страницы газет и сайтов по всему миру. Также ее увидели почти 300 млн подписчиков бренда в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Лердам состоит в отношениях с американским блогером, актером и боксером Джейком Полом.

Ютта Лердам Фото: IMAGO/Jörg Halisch/Global Look Press

Семья горнолыжников из Мексики

Впервые в истории зимних Олимпиад одновременно выступили мать и сын. В составе сборной Мексики в горных лыжах на старт вышли 46-летняя Сара Шлепер, которая выступила на седьмых Играх, и ее сын 18-летний Лассе Гахиола.

Шлепер не смогла преодолеть квалификацию в супергиганте, а также была дисквалифицирована в гигантском слаломе из-за несоответствия экипировки — высота лыжных креплений превысила допустимую норму. Несмотря на это, она стала самой возрастной участницей в этой дисциплине. Гахиола стал 53-м в гигантском слаломе, а в слаломе не смог добраться до финиша и в протоколе значится 83-м.

Впервые за 12 лет на Олимпиаду приехали лучшие хоккеисты НХЛ

Настоящим украшением Олимпиады-2026 стал мужской хоккейный турнир с участием лучших игроков НХЛ. К сожалению, на Игры не приехали российские хоккеисты. В последний раз игроки из НХЛ приезжали на ОИ 12 лет назад — в Сочи.

В финале Олимпиады-2026 сыграли Канада и США. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу американской сборной. Три периода команды удерживали ничью, но Джейк Хьюз стал автором великого гола в истории своей сборной, а Зак Веренски оформил голевую передачу в овертайме. В итоге сборная США стала олимпийским чемпионом.

Хоккейный матч между сборными США и Канады Фото: Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Исторические медали некоторых стран на Олимпиаде

Фигуристы российского происхождения Анастасия Метелкина и Лука Берулава завоевали серебро в парном катании на Олимпиаде-2026 в Италии. Эта медаль стала первой в истории Грузии на зимних Играх.

Первое место в ски-альпинизме занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. В последний раз спортсмен из этой страны выиграл олимпийское золото 54 года назад — в 1972-м в Саппоро горнолыжник Франсиско Фернандес Очоа победил в слаломе.

Одна из главных сенсаций первых дней Олимпиады случилась в биатлоне. Лора Христова из Болгарии не допустила ни одного промаха в индивидуальной гонке и финишировала на третьей позиции. Примечательно, что в общем зачете Кубка мира 22-летняя спортсменка занимает лишь 73-е место, а на прошлых Играх в спринте финишировала на последнем, 89-м месте.

Всего в истории Болгарии восемь медалей на зимних Олимпиадах — одна золотая, две серебряных, пять бронзовых. По счастливому совпадению награду Христовой вручила единственная олимпийская чемпионка в истории страны биатлонистка Екатерина Дафовска.

Впервые в истории золото на зимних Играх выиграл представитель Южной Америки. Горнолыжник из Бразилии Лукас Бротен выиграл гигантский слалом. Три года назад, выступая за Норвегию, он завершил карьеру из-за конфликта с местной федерацией. За год Лукас успел поработать модельером, диджеем, конструктором в цехе, производящем горные лыжи, а затем вернулся в спорт и решил выступать за Бразилию, откуда родом его мать.

Анастасия Метелкина и Лука Берулава Фото: Foto Olimpik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Русский американец Малинин провалился в турнире одиночников

Американский фигурист Илья Малинин принес сборной США золотую медаль в командном турнире на Олимпиаде-2026 в Италии. В победном прокате он продемонстрировал впечатляющий арсенал прыжков: четверной флип, четверной лутц, каскад из четверного тулупа, ойлера и тройного флипа, а также комбинацию четверного сальхова с тройным акселем.

Малинин рассчитывал на второе золото в турнире одиночников. Он лидировал после короткой программы, и казалось, ничто не помешает ему победить. Однако в произвольной Малинин дважды упал и остался без медали, заняв лишь восьмое место. Американца опередил российский фигурист Петр Гуменник (шестая позиция). Илья признался, что плохо выступил из-за сильного психологического давления.

«Я все испортил. Все это давление, все СМИ, статус главной надежды на олимпийское золото — всего этого было очень много. Это было слишком сложно выдержать», — сказал спортсмен после соревнований.

Илья Малинин Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Украинцы выдвигали политические лозунги на Олимпиаде-2026 и остались без медалей

Трем украинским спортсменам запретили выступать на Олимпиаде-2026 в шлемах с политическими лозунгами. Первым был наказан скелетонист Кирилл Марсак. На заключительных тестовых заездах перед началом соревнований он надел шлем с фотографиями погибших украинских спортсменов, запрещенный Международным олимпийским комитетом. Гераскевич продолжил в нем выступать и лишился аккредитации. Однако после «уважительного» разговора с президентом МОК Кирсти Ковентри ее вернули. Спортсмен может находиться на трибунах, но выступать — нет.

Запрет на использование шлема с политическими лозунгами также был введен в отношении фристайлистки Екатерины Коцар. В МОК расценили надпись на ее инвентаре как элемент пропаганды. Ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.

Третьим украинцем, лишенным шлема, стал шорт-трекист Олег Гандей. По словам спортсмена, он предоставил МОК дословный перевод и объяснил смысл высказывания, однако на решение МОК это не повлияло.

Украинский фигурист Кирилл Марсак занял 19-е место на Олимпиаде-2026. Он заявил, что плохо выступил в произвольной программе, потому что вышел на лед сразу после россиянина Петра Гуменника. По словам украинца, он выступал в тяжелой атмосфере — на него якобы оказывали психологическое давление. По итогам произвольной программы Гуменник по сумме набранных баллов существенно опередил соперника — 271,21 балла против 224,17 у Марсака. При этом по итогам короткой у украинца было небольшое преимущество.

Спустя несколько дней после произвольной программы Гуменник заявил, что Марсак — хороший парень. По его мнению, украинский спортсмен выражал позицию федерации, а не собственную.

«Попытался посмотреть его прокат, мы еще до этого поздоровались. Кирилл на самом деле хороший парень. Кажется, это позиция федерации, спортсмен не может пойти против нее», — отметил Гуменник.

На Олимпиаде-2026 украинские спортсмены не завоевали ни одной медали.

Кирилл Марсак Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Ни презервативов, ни смартфонов

13 февраля журналисты газеты La Stampa сообщили, что в Олимпийской деревне за три дня закончились бесплатные презервативы. По данным издания, для спортсменов были подготовлены около 10 тыс. средств контрацепции, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения: на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже атлетам предоставили около 300 тыс. презервативов.

На следующий день директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета Марк Адамс предположил, что дефицит средств контрацепции связан с активным празднованием Дня святого Валентина. Он напомнил, что запас презервативов предусмотрен Олимпийской хартией, а спортсмены использовали 10 тыс. изделий при общем количестве в 2,8 тыс. участников. Позднее в Фонде «Милан-Кортина» пообещали пополнить запасы.

17 февраля газета Corriere della Sera сообщила, что презервативы с логотипом Milano-Cortina 2026 стали продавать на сайте для подержанных товаров. По данным издания, стоимость нескольких экземпляров доходила до €105.

17 февраля стало известно, что российские спортсмены на Олимпийских играх в Италии остались без подарков от официального спонсора — южнокорейской компании Samsung. Она обеспечила эксклюзивными смартфонами почти 3,8 тыс. участников соревнований. Аналогичная ситуация возникла на летних Играх 2024 года в Париже. Ранее российские атлеты получали такие же подарки, как и представители других стран.

Савелий Коростелев Фото: РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что некоторым спортсменам, в том числе из России, не разрешается дарить электронные устройства. В организации пояснили, что запрет связан с необходимостью соблюдения действующих правовых норм, а производитель техники не участвует в распределении гаджетов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил NEWS.ru, что российские атлеты будут обеспечены гаджетами сразу после возвращения домой. По словам парламентария, это позволит им сохранить исключительно положительные впечатления от поездки.

«Мы поговорили с [руководителем партии ЛДПР] Леонидом Слуцким и приняли решение, что по возвращении спортсменов с Олимпиады мы пригласим их в Госдуму и компенсируем промах дядей из МОК. Всем ребятам подарим самые лучшие гаджеты, чтобы у них не было плохих ощущений от проведенных в Италии днях», — добавил депутат.

Российский лыжник Савелий Коростелев в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) отреагировал на отсутствие подарочных гаджетов и презервативов фразой «ни ********, ни смартфонов».

Читайте также:

Рискнула и упала: Петросян без медали ОИ — реакция Тарасовой, Ягудина

Хоккеисты-призраки, отказ в смартфонах, жлобство МОК: скандалы на Олимпиаде

Прославили чужую страну: экс-россияне завоевывают медали Олимпиады-2026

«Не хватает „Красной машины“»: Журова о Петросян, Малинине и Олимпиаде-2026

Бездетность, инвалидное кресло, Олимпиада-2026: как живет Татьяна Тарасова