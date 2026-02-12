Итальянская конькобежка забрала еще одно золото на ОИ Итальянская конькобежка Лоллобриджида выиграла второе золото ОИ в Милане

Итальянская конькобежка Франческа Лоллобриджида стала двукратной олимпийской чемпионкой на домашних Играх в Милане. Спустя пять дней после победы на дистанции 3000 метров она выиграла золото на пятитысячнике.

Спортсменка преодолела дистанцию с результатом 6 минут 46,17 секунды. Второе место с отставанием всего 0,1 секунды заняла нидерландка Мерел Конейн (6 минут 46,27 секунды). Бронзу завоевала норвежка Рагне Виклунд (6 минут 46,34 секунды).

Благодаря этой победе сборная Италии укрепила свои позиции в медальном зачете, занимая второе место с шестью золотыми наградами. Лидирует Норвегия (семь золотых медалей), третьи — США (четыре золотых медали).

Для 35-летней Лоллобриджиды это уже четвертая олимпийская награда в карьере. Она выигрывала серебро и бронзу на Играх в Пекине в 2022 году. Итальянка также считается действующей чемпионкой мира на дистанции 5000 метров (2025 год) и победительницей европейского первенства в масс-старте (2018, Коломна).

Ранее сообщалось, что французская биатлонистка Жулия Симон стала двукратной чемпионкой Олимпийских игр — 2026 в Милане. 11 февраля спортсменка первенствовала в индивидуальной гонке на 15 км. До этого Симон стала первой в составе команды в смешанной эстафете.