«Никто не готовился»: Васильев о результатах российских лыжников на ОИ Биатлонист Васильев: лыжница Непрева была не готова к Олимпиаде-2026

Российские лыжники достойно выступили на зимней Олимпиаде — 2026, учитывая все обстоятельства, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он отметил, что Савелий Коростелев упустил медаль в скиатлоне из-за тактической ошибки, а Дарья Непряева оказалась не готова к соревнованиям. По мнению Васильева, лыжники серьезно не готовились к Олимпиаде, поскольку получили приглашение в последний момент.

Савелий упустил медаль в скиатлоне из-за тактической ошибки. Непряева была не готова к этой Олимпиаде. Савелий более менее подвел свой организм, не рассчитывая на то, что поедет на Олимпиаду. Я уверен, что никто не готовился к Олимпийским играм, потому что все произошло в самый последний момент. Поэтому такой результат. Все равно ребят надо поблагодарить. Они старались, трудились в меру своих возможностей и тех обстоятельств, которые им были предоставлены. Честь им и хвала, — сказал Васильев.

Он напомнил, что у Коростелева и Непряевой не было полноценной сервисной группы для подготовки лыж. По мнению Васильева, в «нормальных человеческих условиях» результат спортсменов был бы выше.

Если бы норвежцев поставили в такие же условия, они бы даже в десятку не попали. Плюс не было сильнейших спортсменов, начиная от Александра Большунова и заканчивая Вероникой Степановой. Надо поблагодарить ребят за достойное поведение: они не ныли, не страдали, не стенали там, они просто готовились к олимпийским играм и в меру своих возможностей, — добавил Васильев.

Ранее Васильев заявил, что на Олимпиаде — 2026 украинские спортсмены сосредоточились на скандалах и других вещах, которые не способствуют хорошему результату. Он удивлен, что атлеты из Украины не смогли завоевать ни одной медали.