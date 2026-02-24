«Сосредоточились на скандалах»: Васильев о провале Украины на Олимпиаде

Зимняя Олимпиада — 2026
Зимние Олимпийские игры 2026, биатлон, мужчины, массовый старт на дистанции 15 километров. Виталий Мандсын (Украина) Зимние Олимпийские игры 2026, биатлон, мужчины, массовый старт на дистанции 15 километров. Виталий Мандсын (Украина) Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press
На Олимпиаде-2026 украинские спортсмены сосредоточились на скандалах и других вещах, которые не способствуют хорошему результату, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он удивлен, что атлеты из Украины не смогли завоевать ни одной медали.

Я не думаю, что они ставили перед собой цель организовать какой-то скандал на Олимпиаде-2026. Просто так получилось, сосредоточились на скандалах, на всяких вещах, которые не способствуют хорошему результату, тем более на Олимпийских играх. Жалко, конечно, потому что украинские спортсмены традиционно хорошо выступают в некоторых дисциплинах. Удивительно, что не взяли ни одной медали. У нас поехало в три раза меньше людей, но мы выиграли одну награду. Плюс в сантиметрах от медали был Савелий Коростелев, — сказал Васильев.

Украина показала худший результат в истории на зимних Олимпийских Играх. Ранее спортсмены из этой страны не завоевывали медалей на ОИ в 2002 и 2010-м, но тогда их лучшим результатом становились пятые места. На Олимпиаде-2026 украинцы максимум заняли шестые позиции в командном фристайле и эстафете в санном спорте.

На Играх в Италии выступило 46 представителей Украины. Российских спортсменов было всего 13, но они сумели добыть хотя бы одну награду — ски-альпинист Никита Филиппов взял серебро. В итоге РФ обошла Украину в медальном зачете.

