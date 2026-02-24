«Сосредоточились на скандалах»: Васильев о провале Украины на Олимпиаде

На Олимпиаде-2026 украинские спортсмены сосредоточились на скандалах и других вещах, которые не способствуют хорошему результату, заявил NEWS.ru двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он удивлен, что атлеты из Украины не смогли завоевать ни одной медали.

Я не думаю, что они ставили перед собой цель организовать какой-то скандал на Олимпиаде-2026. Просто так получилось, сосредоточились на скандалах, на всяких вещах, которые не способствуют хорошему результату, тем более на Олимпийских играх. Жалко, конечно, потому что украинские спортсмены традиционно хорошо выступают в некоторых дисциплинах. Удивительно, что не взяли ни одной медали. У нас поехало в три раза меньше людей, но мы выиграли одну награду. Плюс в сантиметрах от медали был Савелий Коростелев, — сказал Васильев.

Украина показала худший результат в истории на зимних Олимпийских Играх. Ранее спортсмены из этой страны не завоевывали медалей на ОИ в 2002 и 2010-м, но тогда их лучшим результатом становились пятые места. На Олимпиаде-2026 украинцы максимум заняли шестые позиции в командном фристайле и эстафете в санном спорте.

На Играх в Италии выступило 46 представителей Украины. Российских спортсменов было всего 13, но они сумели добыть хотя бы одну награду — ски-альпинист Никита Филиппов взял серебро. В итоге РФ обошла Украину в медальном зачете.