«Обещал и сделал»: ски-альпинист Филиппов принес РФ первую медаль Олимпиады

Ски-альпинист Никита Филиппов завоевал первую медаль России на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. Он стал вторым в спринте. Чем известен спортсмен, каких спортивных успехов добился — в материале NEWS.ru.

Как Филиппов завоевал серебро на Олимпиаде-2026

Филиппов уверенно прошел все этапы ски-альпинизма (квалификация, четвертьфинал, полуфинал и финал). В решающем забеге он стал вторым, показав результат 2 минуты 35 секунд и 55 сотых. Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль (2:34:03). Третьим стал француз Тибо Ансельме (2:36:34). Для наших соотечественников эта награда стала первой на Олимпиаде-2026.

Ски-альпинизм — зимний вид спорта, сочетающий в себе элементы альпинизма и горнолыжного спорта. Гонка включает в себя подъем на лыжах в гору, прохождение пешего участка и спуск на лыжах. Соревнования проводит Международная федерация ски-альпинизма (ISMF). Эта дисциплина впервые включена в программу Олимпийских игр.

За несколько дней до старта Филиппов в своем Telegram-канале показал, что ему выдали организаторы на Олимпиаде-2026 в Милане. В комплекте были «нейтральная» экипировка и подарки от спонсоров. Филиппов обратил внимание, что российским спортсменам не подарили гаджеты, в отличие от других атлетов.

«Первый день в Олимпийской деревне в Бормио. Распаковка экипировки для нейтральных атлетов! Всем выдают Samsung, а нас обделили. Дали только шампунь с зубной пастой. Ну ладно, мы сюда не за телефонами приехали», — написал Филиппов.

Что известно о ски-альпинисте Филиппове

Никита Филиппов родился 22 ноября 2002 года в городе Петропавловске-Камчатском в семье Алексея и Инны Филипповых. Отец — тренер сборной России по ски-альпинизму. В два года Филиппова поставили на лыжи, в пять лет отдали в секцию карате, а в восемь — в биатлон, где спустя несколько лет его тренером стал дядя Дмитрий Викторович.

Филиппов окончил факультет спорта Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Спортсмен получил высшее образование по специальности «тренер». Филиппов не женат, но заявлял, что его супругой будет спортсменка.

«Жена сто процентов будет спортсменкой. Хотя, как знать, иногда сердцу не прикажешь. А вот ребенок точно будет спортсменом, но я дам ему выбор! И хочется, чтобы детей было двое», — говорил он в одном из интервью.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

В свободное время спортсмен предпочитает читать книги. Среди любимых произведений — «1984» Джорджа Оруэлла. Филиппов является болельщиком футбольного клуба «Спартак».

Каких результатов достиг ски-альпинист Филиппов

В 2014 году Филиппов начал совмещать биатлон, лыжные гонки и ски-альпинизм. Он впервые участвовал в международных стартах по ски-альпинизму Kamchatka Race, а в 2017-м тренер Лариса Соболева предложила ему присоединиться к сборной России на чемпионате мира. После этого Филиппов решил сосредоточиться только на этом виде спорта.

В 2018 году Никита занял четвертое место в вертикальной гонке на чемпионате Европы в Италии. В 2019-м на первенстве мира в Швейцарии Филиппов стал девятым. В 2020 году Филиппов стал финалистом юношеских Олимпийских игр, придя пятым в спринте, но ему присудили шестое место из-за пятиминутного штрафа за выроненную палку.

Никита является 24-кратным чемпионом России. Он получил путевку на Олимпиаду-2026 благодаря результатам на этапах Кубка мира. В 2025 году на втором этапе КМ в Азербайджане он занял четвертое место в спринте и 11-е — в вертикальной гонке, а на третьем в Швейцарии Филиппов стал пятым. В январе 2026-го Никита стал бронзовым призером в спринте на этапе Кубка мира в Куршевеле.

Как в России отреагировали на золотую медаль ски-альпиниста Филиппова

Серебро Филиппова на зимней Олимпиаде — 2026 является большим достижением российского спорта, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. По его словам, спортсмен грамотно прошел всю дистанцию.

«Это огромное достижение для нашей страны. Никита Филиппов — большущий молодец! Грамотно, тактически, технически провел гонку. Он все делал правильно, справился и с дистанцией, и с оборудованием, там все очень непросто. Поэтому это большое достижение российского спорта. И очень надеюсь, что у нас будет еще одна медалька, а может быть, и медалька другая», — сказал Губерниев.

Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филиппов обещал сделать все, чтобы завоевать медаль, напомнила олимпийская чемпионка и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В беседе с NEWS.ru парламентарий отметила, что спортсмен выполнил свое обещание. Журова подчеркнула, что это заслуживает большого уважения — ски-альпинист активно набирал форму для участия в международных соревнованиях.

«Я читала его интервью перед самой Олимпиадой, и, конечно, меня удивило, что он с большой уверенностью говорил, что сделает все, чтобы завоевать медаль. Он обещал и сделал. Это вызывает большое уважение. Видно, как он набирал форму на международных соревнованиях. Большой молодец!» — высказалась депутат.

