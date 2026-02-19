Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 16:43

«Большущий молодец!»: Губерниев о серебре ски-альпиниста Филиппова

Губерниев назвал достижением российского спорта серебро Филиппова на Олимпиаде

Никита Филиппов Никита Филиппов Фото: Андрей Варенков/РИА Новости
Серебро ски-альпиниста Никиты Филиппова на зимней Олимпиаде — 2026 является большим достижением российского спорта, заявил NEWS.ru спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев. По его словам, спортсмен грамотно прошел всю дистанцию.

Это огромное достижение для нашей страны. Никита Филиппов — большущий молодец! Грамотно тактически, технически провел гонку. Он все делал правильно, справился и с дистанцией, и с оборудованием, там все очень непросто. Поэтому это большое достижение российского спорта. И очень надеюсь, что у нас будет еще одна медалька, а может быть, и медалька другая, — сказал Губерниев.

Филиппов завоевал серебряную медаль в спринтерской гонке на Олимпийских играх 2026 года. Спортсмен выступает в нейтральном статусе. Для российской команды эта награда стала первой на ОИ, проходящих в Италии.

Первое место в этой дисциплине занял представитель Испании Ориоль Кардона Колль. Третьим стал Тибо Ансельме. Ски-альпинизм включен в олимпийскую программу впервые в истории.

Дмитрий Губерниев
награды
медали
Олимпиада
Кирилл Николаев
К. Николаев
