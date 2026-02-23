Губерниев рассказал, как россияне «помогли» США победить в хоккее на ОИ Губерниев: создаваемая хоккеистами из РФ конкуренция в НХЛ дала США выиграть ОИ

Сборная США одержала историческую победу в хоккейном финале Олимпийских игр в Италии из-за косвенной помощи России, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ». По его мнению, успех американцев, обыгравших Канаду впервые за десятилетия, неразрывно связан с российскими хоккеистами, выступающими в НХЛ и поднимающими общий уровень лиги.

Это очень значимая для них победа, первая за десятилетия после того, как они нас обыграли. Кто‑то скажет: «Раз в год и палка стреляет», или раз в 50 лет. Но в этом заметную роль играют русские парни, которые помогли американским мастерам, конкурируя в НХЛ, — сказал Губерниев.

При этом сборная России была отстранена от участия в Олимпиаде. Никто не исключает, что хоккеисты из РФ могли лично побороться за медали и обойти американцев в этом виде спорта.

Ранее администрация США не удержалась от насмешек в адрес северного соседа после победы американской сборной над Канадой в финале олимпийского хоккейного турнира. В аккаунте Белого дома в соцсети X появилось изображение белоголового орлана, прижимающего к земле канадского гуся, что стало символическим ответом на пафосное заявление экс-премьера Джастина Трюдо.